Президент Узбекистана 31 октября подписал закон с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые закрепляют светскость государства. Документ ещё не был официально опубликован, Министерство юстиции поделилось с «Газетой.uz» его текстом.

Поправки в Кодекс об административной ответственности

Отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста влечёт наложение штрафа от 15 до 30 БРВ (от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов).

Только у вышеуказанной статьи в КоАО меняется формулировка. Все остальные нижеследующие статьи в кодексе — новые.

Пропаганда сожительства с двумя или более жёнами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечёт наложение штрафа от 15 до 30 БРВ (от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов) либо административный арест до 15 суток.

Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечёт наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (от 3,3 млн сумов до 4,9 млн сумов).

При этом сделано исключение для случаев нахождения с закрытым лицом по медицинским показаниям, для случаев, когда лицо закрыто специальным головным убором, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения.

Пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 20 БРВ (от 3,3 млн сумов до 6,6 млн сумов).

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Поправки в Уголовный кодекс

Отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста, после применения административного взыскание за то же деяние, наказывается штрафом от 75 до 150 БРВ (от 24,7 млн до 49,5 млн) или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов либо исправительными работами от 2 до 3 лет.

Установлен минимальный предел наказания за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, совершенные после применения административного взыскания за такие же деяния, — штраф от 300 до 600 БРВ (от 99 млн сумов до 198 млн сумов) или исправительные работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы от 1 года до 3 лет либо лишение свободы от 1 до 3 лет.

Установлен также минимальный предел наказания за умышленные действия, унижающие национальную честь и достоинство, оскорбляющие чувства граждан в связи с их религиозным или атеистическим убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды, нетерпимости или розни к группам населения по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам, а также пропаганда превосходства или неполноценности граждан по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ в зависимости от их национальной, расовой, этнической принадлежности или отношения к религии.Такие действия наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от трёх до пяти лет.