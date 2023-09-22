В Узбекистане населению на потребление электроэнергии и газа по низким тарифам выделяется в среднем более 14 трлн сумов, или 1,15 млрд долларов субсидий из государственного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго отмечает, что из-за отсутствия рыночных механизмов ценообразования государство вынуждено субсидировать энергетический сектор.

По данным министерства, себестоимость 1 кВт•ч электроэнергии составляет 970 сумов. При потреблении в среднем 200 кВт•ч электроэнергии в месяц государство фактически предоставляет субсидию в размере 135 тысяч сумов на каждого потребителя. Число потребителей в стране составляет 7,4 миллиона домохозяйств.

Себестоимость 1 кубометра газа оценена в 1890 сумов. Если одна семья использует в отопительный сезон 750 кубометров газа, в среднем получает субсидию в размере 1,13 млн сумов сумов. Сейчас общее количество потребителей газа в Узбекистане составляет 4,1 миллиона домохозяйств.

Таким образом, сегодня в среднем населению на энергетические субсидии выделяется более 14 трлн сумов субсидий ($1,15 млрд).

«Субсидирование отрасли из государственного бюджета приводит к дефициту из-за того, что отрасль работает убыточно. Это не позволяет направить больше средств в социальную сферу. В результате средства, которые реально могли бы быть направлены на обновление системы, используются только для покрытия этой разницы», — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что вместо полного субсидирования цен важно внедрить в отрасль рыночные принципы, чтобы платить за потребляемую энергию исходя из рыночных потребностей. Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие социальной сферы, строительство новых школ и медицинских учреждений, внедрение современных технологий для развития производства в каждой сфере, а также на глубокую модернизацию энергетической системы, заявили в министерстве.

Кроме того, как ожидает регулятор энергорынка, потребление энергии по рыночным правилам, как и других товаров, будет способствовать формированию и развитию культуры потребления, недопущению расточительства, независимому контролю и рациональному распределению расходов.

Стоит отметить, что в мае 2022 года Минэнерго сообщило, что себестоимость электроэнергии составляет 800 сумов за кВт•ч, газа — 1400 сумов за кубометров. Таким образом, меньше чем за полтора года себестоимость электроэнергии выросла на 21,2%, газа — на 35%. Примечательно, что на недавней встрече с журналистами 11 сентября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявлял, что себестоимость кВт•ч электроэнергии составляет свыше 800 сумов.

Финансист Отабек Бакиров поставил под сомнение достоверность данных по себестоимости. По его словам, если информация Министерства энергетики верна, то Узбекистан продаёт газ Кыргызстану по цене ниже себестоимости (в январе-сентябре 2022 года — в среднем по 150 долларов за 1000 кубометров), как и электричество Афганистану (в 2022 году — 5 центов за 1 кВт•ч).

Он подчеркнул, что повышение цен на электроэнергию и газ для бизнеса с 1 октября не должно ограничиться только повышением тарифов, а должна быть проведена реформа всего энергетического рынка.

Эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, в интервью Kun.uz призвал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов. По его словам, когда данные скрыты и непрозрачны, общественность смотрит на это с подозрением.