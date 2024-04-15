В Нью-Йорке 15 апреля начался судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о платежах порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает СNN. Трамп стал первым в истории бывшим президентом США, представшим перед судом по уголовному делу.

Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам, связанных с фальсификацией деловых документов. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним.

Сама по себе эта выплата не была нарушением, но Трамп и его адвокат оформили её как плату за судебные издержки, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчётности и наказуемо в уголовном порядке.

Бывший президент не признает себя виновным и отрицает роман с Дэниэлс.

Максимальное наказание по каждому пункту обвинения — четыре года тюремного заключения. Однако судья имеет право по своему усмотрению определять длительность приговора, он также может приговорить Трампа к испытательному сроку.

Перед началом слушаний возле здания суда собрались журналисты, протестующие против Трампа и его сторонники. На суд прибыл и сам политик. В короткой беседе с прессой он назвал процесс «преследованием» и «нападением на Америку». «Никто никогда не видел ничего подобного», — заявил экс-президент.

Ожидается, что судебный процесс продлится шесть недель. Судья наложил ограничения на действия Трампа, запретив ему публично говорить о свидетелях, прокурорах, сотрудниках суда и членах их семей. Прокуроры уже обвинили его в нарушении запрета за три публикации в соцсетях и попросили суд наложить на него штраф.