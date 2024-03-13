Действующий президент США Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп набрали достаточное количество делегатов на праймериз, чтобы обеспечить себе официальное выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий, сообщает Reuters.

Байден и Трамп преодолели отметку в 50% от общего числа партийных делегатов на праймериз обеих партий, которые прошли 12 марта в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон.

Что такое кокусы и праймериз Традиционно выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые — это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Праймериз организуют власти штата. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за кандидата на национальных съездах, которые обе партии проведут летом. Чтобы выиграть номинацию в кандидаты, один из претендентов должен получить более чем половины делегатов своей партии. Всего у республиканцев около 2500 делегатов, а кандидату необходимо 1215 делегатов для выдвижения. У демократов около 3900 делегатов, а для победы претенденту необходимо 1968.

Таким образом выборы 2024 года станут повторением ситуации четырёхлетней давности, когда на пост главы США также претендовали Байден и Трамп. Это станет первым матчем-реваншем на президентских выборах в США за почти 70 лет, отмечает The New York Times.

Издание отмечает, что политики давно предвидели этот момент: Байден не сталкивался с серьёзной конкуренций в Демократической партии, что является типичным при выдвижении действующего президента, а Трамп был доминирующим фаворитом Республиканской партии.

Никки Хейли, бывшая единственным конкурентом Трампа в борьбе за номинацию, вышла из президентской гонки в начале марте после серии неудач на праймериз, на которых она не смогла заручиться голосами делегатов.