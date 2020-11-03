УВД Кашкадарьинской области возбудило уголовное дело по факту погромов и протестов рабочих на строительстве завода Uzbekistan GTL в Гузарском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, утром 21 октября рабочие компании Enter Engineering выступили с протестами относительно условий труда. Некоторые бросали камни в окна и устроили погром в одном из помещений.

Уголовное дело по факту возбуждено 26 октября по пункту «в» части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба) и пунктам «б», «в», «е» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью, сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, причинившее крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следователи просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения и допросили рабочих, связанных с инцидентом, в качестве свидетелей по уголовному делу.

«В связи с тем, что лица, вызванные на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу 29 октября, не предъявили документы, удостоверяющие личность, и даже [разрешения] на въезд на территорию завода Uzbekistan GTL, их личности сперва были установлены, и лишь после этого их доставили в Следственное управление УВД», — говорится в сообщении.

Точное количество фигурантов дела не уточняется.

Сообщается, что в результате погромов повреждены 19 видеокамер (на 14,3 млн сумов), 9 письменных столов (4,3 млн сумов), 33 кондиционера (27,7 млн сумов) и прочая техника. Общая сумма ущерба — 480 млн сумов.

Напомним, после инцидента на стройплощадке с рабочими Enter Engineering встретились руководители Минэнерго, Минтруда и хоким Кашкадарьи. Стороны обсудили смягчение карантинных мер, режим, зарплаты, очереди в столовых, прозрачность в назначениях и приеме на работу и другие вопросы.