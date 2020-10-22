Министр энергетики Алишер Султанов, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев и представители компании «Узбекнефтегаз» провели встречу с рабочими, которые принимали участие в протестах и погромах на строительной площадке завода GTL в Гузарском районе области утром 21 октября.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, с рабочими, выразившими свое недовольство и принявшими участие в инциденте, провели открытый диалог. Как прозвучало в ряде выступлений рабочих, основным волнующим их вопросам стало снятие жестких карантинных мер, то есть возвращение к режиму, принятому в работе вахтовым методом, — 22 дня работы на объекте и 8 дней отдыха.

«Во время пандемии был установлен режим работы без выезда с объекта в течение 40−45 дней, что привело к длительной разлуке с родными. Работниками был поднят вопрос и об очередях в столовых, более качественном питании, который необходимо решить», — говорится в сообщении.





Хоким Кашкадарьинской области одобрил снятие жестких мер карантинного режима, но с сохранением обязательного порядка соблюдения всех санитарных и эпидемиологический мер, со своевременной сдачей ПЦР-тестов на коронавирус.

По сообщению Минэнерго, представители руководящего состава подняли вопрос о заработной плате сотрудников, «на который был сделан основной акцент при обсуждении в социальных сетях и ряде СМИ».

«Рабочими данный факт нарушений трудового соглашения не был подтвержден. Заработная плата выдавалась своевременно», — отмечает пресс-служба министерства.

Делегация также подняла вопрос о необходимости введения прозрачности в назначениях и приеме на работу, важности обсуждения на периодической основе насущных вопросов с участием руководства субподрядчиков и бригадиров. Более того, отмечалось, что важно выбрать в каждой бригаде, а это 30−40 человек, несколько общественных представителей, которые наряду с бригадирами, принимали бы участие во встречах с руководством компании.

Для изучения накопившихся у работников претензий и их решения планируется организовать специальные рабочие группы, в состав которых войдут представители хокимията Кашкадарьинской области, профсоюзов компании Enter Engineering, Министерства энергетики, Министерства занятости и трудовых отношений и АО «Узбекнефтегаз». Ожидается создание 3−4 таких рабочих группы для изучения спорных вопросов на постоянной основе.





«В ходе диалога прозвучали извинения со стороны рабочих за происшествие, которое получило такую широкую огласку, негативно представило обстановку на данном объекте и не лучшим образом показало их самих. Люди со всей искренностью поблагодарили за такую встречу», — следует из сообщения.

«Благодаря этой встрече мы впервые увидели руководителей проекта, профсоюза компании, который не знали в лицо», — приводятся слова работников объекта.

Комиссия под председательством хокима Зойира Мирзаева еще раз заверила рабочих, что прозвучавшие вопросы будут «полностью изучены и максимально решены», а о дальнейшей работе и быте людей на постоянной основе будут узнавать члены рабочих групп, заявили в Минэнерго.