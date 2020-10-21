В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как рабочие компании Enter Engineering на строительстве заводе GTL в Кашкадарьинской области собравшись в большом количестве, бросают камни в окна и устраивают погром в одном из помещений. На видео также виден дым.





В пресс-службе Enter Engineering «Газете.uz» сообщили, что инцидент случился на одном из объектов в Гузарском районе.

«Инцидент произошел утром 21 октября в связи с возникновением технических проблем с моноблоком (электронная пропускная система) в столовой для рабочих, вследствие чего они не смогли получить доступ к ежедневному питанию. Это привело к массовому недовольству и погрому», — отметили в компании.

Фото: bugunuz / Telegram.

«Сейчас бригада технических специалистов уже исправляет поломку в системе моноблока. А руководство компании вылетело в Кашкадарьинскую область для выяснения подробностей и недопущения подобных инцидентов в будущем», — сообщили в пресс-службе.

В соцсетях сообщалось, что рабочие выражают недовольство несвоевременной выплатой зарплаты. В Enter Engineering заявили, что «проблем с выдачей заработной платы на объекте не возникало — выплаты проводятся своевременно»

Кроме того, компанией «созданы все необходимые условия для комфортного быта и осуществления трудовой деятельности рабочих», отметили в пресс-службе Enter Engineering.

В пресс-службе Министерства энергетики добавили, что массовое недовольство рабочих и их неуправляемость повлекли за собой разгром офисных помещений (битье оконных стекол, офисной техники, местами мародерство) генеральных подрядных организаций (Enter Engineering, Hyundai Engineering), субподрядных организаций, в том числе и офис заказчика (Uzbekistan GTL), а также других временных зданий и сооружений (столовая, склады, КПП и другие).

По данным Минэнерго, по состоянию на 9:00 обстановка на строительной площадке стабилизировалась и массовая забастовка приостановлена. На данный момент cпециалисты Uzbekistan GTL проводят инспекцию строительной площадки на предмет ущерба и возможных повреждений. Специальная бригада технических специалистов уже исправляет поломку в системе, указали в министерстве.

10 сентября на другом объекте компании — строительстве Самаркандского туристического центра — группа рабочих также выступила с недовольством. Изучения Федерации профсоюзов показало, что работники не получали зарплаты в июне и июле. Долги и зарплаты были выплачены 17 сентября.



