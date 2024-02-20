На строительстве медно-обогатительной фабрики (МОФ-3) на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате произошло обрушение навеса, есть погибшие и пострадавшие. Об этом «Газете.uz» сообщил читатель, он также прислал видео, снятые на месте рабочими из Индии.

На видео видно много пострадавших рабочих, которых коллеги пытаются вытащить из-под упавшей конструкции.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана «Газете.uz» подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, погибло 3 человека, пострадало 45.

Генеральным подрядчиком этого объекта является компания Enter Engineering. Там также подтвердили, что среди пострадавших на объекте — нанятые ею рабочие.

Источник «Газеты.uz» сообщил, что это не первое происшествие на строительстве МОФ-3. На присланных им видео (есть у редакции) видно, как рабочие получают производственные травмы на стройплощадке. Некоторые такие случаи происходят в том числе по вине рабочих, однако несоблюдение ими техники безопасности, по словам источника, вынужденное, поскольку они должным образом не обеспечены грузозахватными приспособлениями, средствами для перемещения грузов и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, как отметил собеседник, рабочие уже четыре месяца не получают зарплату.

Напомним, медную обогатительную фабрику-3 (МОФ-3) планируется создать в составе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Как ожидается, она будет перерабатывать продукты месторождения «Ёшлик-1» стоимостью 5,12 млрд долларов. Это месторождение занимает 11 тысяч га и содержит 13 видов ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен. В начале февраля глава АГМК Абдулло Хурсанов сообщил, что президент поручил начать строительство МОФ-3 не позже 1 июля, а до 1 марта завершить «инжиниринговый, базовый проект».

Для строительства МОФ-3 были выбраны компании Enter Engineering и российский «Уралмашзавод». Проект тогда оценивался в 2 млрд долларов, а срок реализации был намечен на 2023 год. Изначально проект должна была реализовать Renaissance Heavy Industries под контролем SFI Management Group, но в феврале 2021 года их исключили из проекта.