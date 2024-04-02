Дурдона Шукуруллаевна Рахимова назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы хокимията столицы.

С января 2023 года она работала заместителем главы Министерства молодёжной политики и спорта Узбекистана, а после преобразования министерства в январе текущего года — заместителем министра спорта.

Дурдона Рахимова родилась в 1989 году в Ташкенте. В 2013 году окончила Джизакский государственный педагогический институт.

Трудовую деятельность начала в 2012 году начальником отдела по работе с талантливой молодёжью и молодыми учёными кенгаша молодёжного общественного движения «Камолот» Джизакской области. В 2013—2017 годах была главным специалистом в детской организации «Камалак» в центральном кенгаше движения «Камолот» в Ташкенте, в 2017—2019 годах — заведующей отделом в «Камалак».

В 2019—2020 годах работала председателем Ташкентского городского совета Союза молодёжи (создан в 2017 году на базе движения «Камолот»).

В декабре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с молодёжью предложил в качестве эксперимента назначить женщину хокимом одного из столичных районов. Он сделал такое заявление после выступления Дурдоны Рахимовой. «Где женщина, там меньше коррупции, там больше общения с народом», — сказал глава государства.

В марте 2020 года Дурдона Рахимова была назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе. Она занимала этот пост до января 2023 года, когда была назначена заместителем министра молодёжной политики и спорта.