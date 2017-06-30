«Камолот» преобразован в Союз молодежи Узбекистана

На съезде движения «Камолот», в котором принял участие Президент, принято решение преобразовать структуру в Союз молодежи Узбекистана.

На четвертом съезде Общественного движения молодежи «Камолот» в пятницу было принято решение преобразовать структуру в Союз молодежи Узбекистана. На съезде выступил Президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Движение «Камолот» было создано 16 лет назад, в 2001 году, отметил глава государства. За прошедшие годы было сделано многое, но настало время подвести итоги и обратить внимание на недостатки, сказал он.

«Движение сегодня берет на себя слишком мало ответственности, — было отмечено в репортаже. — Президент в курсе всех проблем и твердо подчеркнул: „Мы это изменим“. Ведь главная цель — не критиковать, главное — заметить вовремя проблему и исправить».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Мы взрослые люди и должны понимать всю ответственность перед будущими поколениями». Он заявил о важности пересмотреть, если необходимо, программу образования, программу подготовки кадров, деятельность самого движения.

«Я много общался с молодыми людьми, прежде чем прийти к такому решению, — процитировала программа Президента. — Будет создана абсолютно новая организация с новым уставом, новым порядками, методами работы. Союз будет участвовать в жизни страны. Мы ждем от вас новых идей, инициатив, знаний, нового взгляда на реформы, на дальнейшее развитие страны».

«Сколько мы боремся с системой, устаревшей, не учитывающей многие аспекты нынешних реалий. Пора давать слово молодым, тем, кто хочет сделать жизнь лучше», — привела программа слова главы государства.

Шавкат Мирзиёев предложил объявить 30 июня Днем молодежи Узбекистана и учредить ряд государственных наград и званий молодым людям, внесшим достойный вклад в развитие разных сфер жизни. Кроме того, было предложено создать школу для юношей «Темурбеклар мактаби».