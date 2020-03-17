Дурдона Шукуруллаевна Рахимова назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе, сообщила пресс-служба столичной администрации.

На этом посту она сменила Элбека Шукурова, который в феврале стал заместителем министра физкультуры и спорта.

По данным пресс-службы хокимията, Дурдона Рахимова начала трудовую деятельность в 2012 году в качестве начальника отдела по работе с талантливой молодежью и молодыми учеными Кенгаша молодежного общественного движения «Камолот» Джизакской области.

До этого назначения работала председателем Ташкентского городского совета Союза молодежи.

В конце декабря президент Шавкат Мирзиёев предложил в качестве эксперимента назначить женщину хокимом одного из столичных районов после выступления Дурдоны Рахимовой.