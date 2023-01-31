Постановлением президента Узбекистана в руководстве Министерства молодёжной политики и спорта произведены новые назначения, сообщило УзА.

Дурдона Рахимова, Шахрилло Махмудов и Мурад Исмаилов назначены на должности замминистра молодёжной политики и спорта.

Дурдона Рахимова. Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.

Дурдона Шукуруллаевна Рахимова родилась 8 июня 1989 года в Ташкенте. Образование — высшее.

В марте 2020 года была назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

Трудовую деятельность начала в 2012 году в качестве начальника отдела по работе с талантливой молодёжью и молодыми учёными Кенгаша молодёжного общественного движения «Камолот» Джизакской области. Работала председателем Ташкентского городского совета Союза молодёжи.

В декабре 2019 года Шавкат Мирзиёев предложил в качестве эксперимента назначить женщину хокимом одного из столичных районов после выступления Дурдоны Рахимовой.

Шахрилло Шарипович Махмудов родился 13 сентября 1970 года в Бухарской области. В 1992 году окончил Бухарский государственный педагогический институт по специальности физической культуры. С 2013 года работал первым заместителем председателя Федерации тяжёлой атлетики Узбекистана.





Шахрилло Махмудов. Фото: Министерство молодёжной политики и спорта.

С февраля 2022 года занимал должность замминистра туризма и спорта.

Мурад Исмаилов был главным тренером футбольного клуба «Пахтакор» в 2012—2014 годах.

Мурад Исмаилов. Фото: ФК «Пахтакор».

Абдулло Аслонов постановлением освобождён от должности замминистра спорта в связи с переходом на другую работу.