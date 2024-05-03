Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник приветствовал усилия граждан, выступающих в защиту парков и чистого воздуха. 3 мая он выступил на церемонии, посвящённой 248-й годовщине независимости США (эта дата — 4 июля, но в дипломатической миссии отмечают её раньше). На мероприятии присутствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Каждый год приём в посольстве США посвящён разной теме. В этом году — «нашим любимым национальным паркам США, первый из которых был основан более 150 лет назад».

«Ежегодно более 330 миллионов американских и иностранных туристов наслаждаются величественными природными красотами, охраняемыми в Йосемитском, Йеллоустонском, Гранд-Каньоне и многих других наших парках. Действительно, нет ничего более американского, чем сесть в машину всей семьёй и отправиться в летнюю поездку по нашим национальным паркам», — отметил посол.

«Большинство людей может не осознавать, что эти парки не существовали бы сегодня, если бы не существовала простая, но революционная идея. Идея о том, что эти потрясающие пейзажи не принадлежат избранным, а являются сокровищем для всех. Президент Франклин Рузвельт лучше всего описал эту идею, когда сказал: „Нет ничего более американского, чем наши национальные парки… Фундаментальная идея парков… состоит в том, что страна принадлежит народу“», — сказал дипломат.

Он подчеркнул: «Создавать эти парки было непросто. Защитники окружающей среды выступали против (и в итоге одержали победу) интересов лесной, горнодобывающей промышленности, энергетики и других интересов. В результате наши национальные парки часто называют „лучшей идеей Америки“ — дань видению о том, что земля, как и свобода, — это то, что нужно беречь, защищать и делать доступным для всех. Эти прекрасные заповедники не только сохраняют чудеса природы; они символизируют саму демократию».

«Аналогичный процесс происходит и здесь, в Узбекистане, — отметил Джонатан Хеник. — Граждане Узбекистана выступают за увеличение количества парков и, более того, за защиту воздуха, которым они дышат, и воды, которую они пьют. Установление баланса между необходимостью экономического роста и сохранения природы сложно. Оно должно включать активное участие не только правительства, но и гражданского общества, средств массовой информации и самих граждан. Говорим ли мы об Узбекистане или США, очевидно, что наши страны становятся сильнее, а наша окружающая среда безопаснее, когда наши люди имеют свободу отстаивать свои права и участвовать в разработке политики».

«Заглядывая в будущее, давайте и дальше черпать вдохновение в наших парках, которые, как и саму демократию, необходимо развивать, защищать и лелеять. Давайте вместе воздадим должное этим природным ландшафтам и вспомним наши общие обязательства, которые лежат в основе прочных отношений между Соединёнными Штатами и Узбекистаном и ведут наши страны к светлому будущему», — сказал в заключение посол.