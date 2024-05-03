В рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провёл встречу с главой компании Vision Invest (Саудовская Аравия) Омаром ал-Мидани, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

На встрече обсуждались проекты транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнёрства и сотрудничества в этом направлении.

Компания Vision Invest выразила заинтересованность реконструировать международный аэропорт Андижана на условиях государственно-частного партнёрства и в дальнейшем им управлять, говорится в сообщении.

По итогам переговоров было подписано предварительное соглашение о том, что инвестор в течение шести месяцев проведёт исследования и подготовит проектные предложения.