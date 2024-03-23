Главное

Президент Узбекистана в телефонном разговоре с президентом России выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле» в Подмосковье и готовность оказать необходимое содействие. На данный момент известно о 133 погибших и 140 раненых. Главы государств договорились активизировать сотрудничества по борьбе с угрозой безопасности и устойчивого развития двух стран.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве посещают медучреждения для уточнения информации о возможных пострадавших согражданах. До настоящего времени информации о пострадавших узбекистанцах нет.

Граждан Узбекистана призвали соблюдать меры безопасности и в случае необходимости обращаться в колл-центр консульского отдела посольства в Москве: +7 499 238-36-20 ; +7−499 230−00−76.

Экономика

Ряд импортных лекарств стало сложнее найти в Узбекистана, что совпало с внедрением маркировки препаратов. Дефицит повысил риск ввоза контрабанды. Зачем нужна маркировка и как организовать безопасный рынок лекарств — в колонке представителя фармкомпании AstraZeneca Алексея Тетерюка.

Общество

Суд в Ташкенте приговорил предпринимателя Салима Абдувалиева («Салимбай»), задержанного в декабре прошлого года, к 6 годам лишения свободы в колонии.

Вскоре после появления сообщений о теракте в Подмосковье к посольству РФ в Ташкенте, несмотря на ранний час, начали нести цветы. Перед зданием дипмиссии в знак траура приспущен флаг. 24 марта в России объявлено днём траура.

Uzbekistan Airways попросила пассажиров, следующих рейсами из Домодедово и Внуково в Москве, прибывать в аэропорты заблаговременно. Изменений в расписании рейсов пока нет.

Ничто не отражает образ жизни восточного человека так точно, как базар. Потому «Газета.uz» отправилась встречать Навруз на главный рынок Узбекистана — ташкентский «Чорсу». Праздник собрал торговцев со всей страны. Рассказываем, как базар встретил Навруз и с чем продавцы связывают праздник.

Мир

Ответственность за теракт в «Крокус сити холле» под Москвой взял на себя ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К), пишет The New York Times. Эту информацию подтвердили спецслужбы США, которые в начале марта предупреждали Россию о возможной атаке.

Спасибо, что читаете нас!