Ответственность за теракт в концертном зале «Крокус сити холл» под Москвой взяло на себя подразделение ИГИЛ в Афганистане — ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К), пишет газета The New York Times. Эту информацию подтвердили чиновники в США.

В результате нападения на концертный зал нескольких вооружённых людей погибли не менее 40 человек и ранено более 100.

Газета сообщает, что США получили разведывательные данные о планируемом теракте в марте. 7 марта Соединённые Штаты публично предупредили о возможном нападении, но они также сообщили об этом властям России в частном порядке.

«У разведывательных служб США есть „долг предупреждать“ о рисках потенциальных атак, когда они о них узнают», — отмечает издание. Сколько информации США передали России, неизвестно.

По данным газеты, которая ссылается на представителей антитеррористических служб США, в последнее время наблюдается активность членов ИГИЛ в России.

В Европе большинство попыток терактов были предотвращены, что создало впечатление, что возможности группировки уменьшились. Последняя атака заставляет пересмотреть эту оценку.

Аналитик Soufan Group Колин Кларк сообщил The New York Times, что ИГИЛ последние два года в своей пропаганде регулярно критикует президента России Владимира Путина в связи с «интервенцией Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию».

Президент РФ Владимир Путин на заседание коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта назвал предупреждение западных спецслужб «провокационным». «Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

В начале января США также предупреждали Иран до того, как там произошёл двойной теракт, в результате которого погибли около 85 человек и были ранены более 200.

Взрывы тогда произошли в городе Керман на кладбище, где проходили траурные шествия по случаю четвёртой годовщины со дня гибели в 2020 году генерала корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Данные о возможной атаке во время траурной церемонии собрали западные разведслужбы. Ответственность на себя тогда также взял ИГИЛ-К.