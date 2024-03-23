23 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования президенту и народу России в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Московской области, говорится в сообщении.

От имени народа Узбекистана президент передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул решительное осуждение этого преступления против невинных людей.

Президент России поблагодарил президента Узбекистана за слова поддержки и готовность оказать необходимое содействие.

Главы государств достигли договорённости об активизации двустороннего сотрудничества по борьбе с угрозой безопасности и устойчивого развития двух стран, отмечается в сообщении.