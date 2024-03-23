В связи с усилением мер безопасности в Москве компания Uzbekistan Airways попросила пассажиров, следующих рейсами из международных аэропортов Домодедово и Внуково, заблаговременно прибывать в аэропорты.

Согласно данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, на данный момент изменений в расписании ближайших рейсов в Москву и из неё нет.

Вечером 22 марта вооружённые люди открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве. Сообщается как минимум о 40 погибших, более 100 человек получили ранения.