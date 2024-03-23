Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» под Москвой вечером 22 марта достигло 115 человек. Об этом около 13:00 по московскому времени в воскресенье сообщил Следственный комитет России.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, говорится в сообщении.

Предварительные итоги осмотра концертного зала свидетельствуют о том, что нападавшие использовали автоматическое оружие.

Установлено также, что атакующие применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений, где находились зрители, в том числе раненые.

Ранее сообщалось о более чем 100 пострадавших. Среди погибших и раненых есть дети.

По данным СК, спецслужбы и правоохранительные органы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной четверых подозреваемых.

Вечером главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).

Посольство Узбекистана в Москве вновь сообщило, что информации о погибших и пострадавших гражданах Узбекистана не имеется (на 12:00 московского времени). Сотрудники посольства посещают медицинские учреждения Москвы и Московской области для уточнения этой информации.

«Посольство находится в тесном контакте с соответствующими правоохранительными органами и медицинскими учреждениями страны пребывания», — говорится в сообщении.