К посольству России в Ташкенте начали нести цветы в знак скорби по погибшим и раненым в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» под Москвой.

Перед зданием посольства установлен стол, на котором можно оставить цветы, зажжены свечи.





Вечером 22 марта вооружённые люди открыли стрельбу в концертном зале перед выступлением группы «Пикник». В это же время начался пожар.

На данный момент известно о госпитализации 115 человек, в том числе 5 детей. В тяжёлом состоянии находятся 60 взрослых. Сообщалось о минимум 40 погибших. Информация уточняется.