Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, сообщила 17 января пресс-служба главы государства.

Новое назначение на эту должность было произведено еще 5 января, пост занял бывший заместитель главы Администрации президента Мурат Нуртлеу.

Самат Абиш служил первым замглавы КНБ с 2015 года, а в течение двух лет до этого был заместителем председателя КНБ. Является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, 17 января заявил о сложении полномочий председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев, супруг дочери первого президента Динары Кулибаевой.

Тимур Кулибаев. Фото: atameken.kz

Он возглавлял высший наблюдательный орган палаты в течение восьми предыдущих лет. Является также председателем ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КAZENERGY».

Кайрат Шарипбаев. Фото: inbusiness.kz

Общественный фонд «Самрук-Казына» 15 января опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что согласно поданным заявлениям были прекращены полномочия председателя правления Национальной компании QazaqGaz («Казтрансгаз») Кайрата Шарипбаева и генерального директора компании «КазТрансОйл» Димаша Досанова.

Димаш Досанов. Фото: kapital.kz

Кайрата Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым супругом дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой. «Оба не подтверждали свой брак, однако неоднократно появлялись вместе на публике», — отмечает издание Vlast.kz. Димаш Досанов состоит в браке с Алией Назарбаевой.