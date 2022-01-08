Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании по подозрению в государственной измене бывшего главы ведомства Карима Масимова. Согласно сообщению от 8 января, досудебное расследование было начато 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К. К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — заявили в комитете.

Дело возбуждено по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет с лишением гражданства или без этого.

Бывший министр информации и экс-советник первого президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях боевиков.

По его мнению, беспорядки, произошедшие в Казахстане за последние несколько дней, «события такого масштаба» (президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что только на Алматы напали 20 тысяч человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.

«Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт [Алматы] была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алматы, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны», — сказал Ермухамет Ертысбаев.

В день захвата аэропорта 5 января Orda.kz сообщала, что военные, охранявшие аэропорт, покинули его до захвата, и сотрудники воздушной гавани самостоятельно эвакуировали пассажиров. Кроме того, без боя было отдано захватчикам здание управления ДКНБ по Алматы с арсеналом оружия. Департамент полиции три дня отражал атаки на свои городское и районное здания, пишет издание.

7 января президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу заявил, что стране пришлось иметь дело с «вооружёнными бандитами» — как местными, так и иностранными. Только на Алматы, по его словам, напало 20 тысяч бандитов. Правоохранителям был дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

В Казахстан продолжили прибывать миротворческие силы ОДКБ — для охраны государственных и военных объектов и содействия силам правопорядка. В состав российского контингента вошли подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76 также прибыли в Казахстан. Депутаты парламента Кыргызстана на закрытом заседании и со второй попытки дали согласие на отправку военнослужащих в рамках ОДКБ в Казахстан. За такое решение проголосовали 69 парламентариев, 7 выступили против. Депутаты, голосовавшие против, выразили сомнение в факте внешней агрессии в Казахстане. Парламент Таджикистана 7 января также одобрил отправку военных в рамках ОДКБ в Казахстан.

Появились первые сообщения о местонахождении первого президента Нурсултана Назарбаева. Вечером 7 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что созванивался с Назарбаевым. Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опроверг заявления о том, что он с семьёй покинул страну и сообщил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех сплотиться вокруг действующего главы государства.





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7 января, в шестой день протестов, в отдельных регионах продолжали собираться люди, в Алматы шла антитеррористическая операция, весь день была слышна стрельба. По данным BBC, люди стояли в длинных очередях в магазинах, чтобы купить необходимое. Многие магазины закрыты, оплата ведётся наличными, из-за чего очереди наблюдаются у банкоматов.

Акиматы (администрации) во всех регионах Казахстана освобождены и взяты под усиленную охрану, сообщила пресс-служба МВД. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. 26 людей с оружием ликвидированы и 18 ранены, отчиталось ведомство.

Ущерб, нанесённый бизнесу в Казахстане в ходе беспорядков, на данный момент оценён более чем в 88,1 млрд тенге (свыше 200,4 млн долларов), сообщили в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января днём общенационального траура.