Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ночью подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области, где 2 января начались протесты, и городе Алматы, где протесты обрели большой масштаб.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан» чрезвычайное положение введено с 1:30 5 января до 0:00 19 января, сообщается на сайте Акорды.

Ранее в телевизионном обращении президент заявил, что надеется на проявление благоразумия соотечественников и призвал их «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности».

Введённые ограничения

На период ЧП созданы комендатуры Алматы и Мангистауской области, комендантом Алматы назначен начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, Мангистауской области — начальник Департамента полиции области Жанарбек Бактыбаев.

Введены следующие меры и временные ограничения:

усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе;

введена проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

ограничен въезд в Алматы, а также выезд из него;

запрещены организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрещены забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

временно изымаются у физических лиц оружие и боеприпасов, ядовитые вещества, а у юридических лиц — наряду с оружием, боеприпасы и ядовитые вещества, боевая и учебная военная техника, взрывчатые и радиоактивные вещества.

Отставки

Президент также подписал ряд других указов. Одним из них принята отставка правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова, первого заместителя премьер-министра.

Члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Крымбек Кушербаев освобождён от должности государственного секретаря Казахстана. На этот пост назначен помощник президента Ерлан Карин.

Мурат Нуртлеу, бывший заместитель руководителя Администрации президента, распоряжением президента назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.

Алматы. Фото Алмас Кайсар / Vlast.kz.

Начавшись 2 января в городе Жанаозене Мангистауской области из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, демонстрации перекинулись на другие регионы Казахстана, включая Нур-Султан и Алматы. 4 января было объявлено, что цены в Мангистауской области снижены, однако это не остановило протесты. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. В ночь на среду протестующие маршировали по улицам Алматы, полиция использовала светошумовые гранаты.

Утром 5 января было опубликовано обращение главы города Алматы Бакытжана Сагинтаева к жителям мегаполиса, сообщает Vlast.kz. В нём он говорит, что «за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне» и сообщает о том, что ситуация в городе взята под контроль: «Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики».