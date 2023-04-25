Суд по уголовным делам в столице Казахстана Астане огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Комитета нацбезопасности и экс-премьер-министра страны Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, сообщила пресс-служба суда.

Дело было рассмотрено судом под грифом «Совершенно секретно», отмечается в сообщении.

Суд признал Карима Масимова виновным по части 1 статьи 175 («Государственная измена»), части 3 статьи 179 («Насильственный захват власти»), пункту 3 части 4 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса.

«Путём частичного сложения наказаний Кариму Масимову назначено наказание: 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — сообщили в пресс-службе суда.

Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов также признаны виновными и осуждены на сроки лишения свободы от 3 до 16 лет.

Решением суда Карим Масимов и его бывшие заместители лишены званий генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.

Напомним, Карим Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года до 6 января 2022 года. Он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов, прошедших в Казахстане в начале прошлого года и был задержан спустя несколько дней по подозрению в госизмене. Ранее сообщалось, что у него были выявлены несколько квартир и особняк, 17,2 млн долларов наличными, золотые слитки, 11 автомобилей и другое.