Лица, впервые обвинённые в незаконном ввозе, хранении и использовании беспилотников, теперь будут привлекаться к административной ответственности, а не сразу к уголовной. Смягчается также уголовное наказание, которое до этого предусматривало только лишение свободы. Изменения в том числе направлены на привлечение туристов.

Компания «Узбекнефтегаз» напомнила о повышении с 1 апреля акциза на бензин Аи-80, а также дизтопливо и сжиженный и сжатый газ, в связи с чем ожидается увеличение цен на топливо для конечного потребителя. «Газета.uz» писала об этом подробно в январе.

Компания Reach Impex, соучредителем которой является Баходир Бурханович Усманов, подала две заявки на регистрацию товарного знака McDonald’s в Узбекистане.

Президент подписал постановление о подготовке к проведению в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Оргкомитет возглавил премьер-министр. Будут организованы разные мероприятия, изданы сувениры и проведена кампания по продвижению Узбекистана за рубежом.

По поручению президента Узбекистана будут разработаны проекты постановлений по созданию в Самарканде Государственного музея Шёлкового пути, восстановлению садов Амира Темура, реставрации комплекса «Биби-ханум», а также разработке мастер- и менеджмент-плана по охране исторического центра Бухары.

Президент Узбекистана подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, пожарные инспекции будут вместо судов рассматривать дела о нарушениях противопожарных правил со стороны предпринимателей.

«Узавиация» дала разрешение казахстанской авиакомпании Qazaq Air на полёты в Узбекистан. С 15 марта перевозчик начал летать между Туркестаном и Самаркандом.

Алатская самса, арабская самса с курицей, жульен самса, бичак самса и другие рецепты — в подборке Zira.uz.

Спасибо, что читаете нас! Отличных выходных!