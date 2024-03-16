Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 марта подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

В частности, повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных местах, складских помещениях, в общежитиях и жилых домах, а также при проектировании, строительстве и реконструкции соответствующих объектов или нарушение правил использования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, автоматических средств обнаружения и тушения пожаров (статья 211 Кодекса об административной ответственности).

При первом нарушении штраф для граждан увеличивается с 0,1−1 БРВ (34−340 тысяч сумов) до 1−3 БРВ (0,34−1,02 млн сумов), для должностных лиц — с 1−3 БРВ до 3−7 БРВ (1,02−2,38 млн сумов).

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа повышается до 3−5 БРВ (1,02−1,7 млн сумов) для граждан и 7−15 БРВ (2,38−5,1 млн сумов) для должностных лиц. Сейчас за это правонарушение предусмотрены санкции в 1−3 БРВ и 3−7 БРВ соответственно.

Штраф за нарушение, которое приводит к пожару, для граждан увеличивается с 3−5 БРВ до 5−7 БРВ (1,7−2,38 млн сумов), а для должностных лиц — с 7−10 БРВ до 15−20 БРВ (5,1−6,8 млн сумов).

Если пожар в жилом помещении происходит по неосторожности или из-за нарушения правил пожарной безопасности, не связанного с причинением ущерба здоровью людей либо повреждением или уничтожением чужого имущества, правонарушитель освобождается от наказания.

Вводится наказание за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, приведших к пожару (часть 3 статья 84 КоАО). В этом случае физлицо должно уплатить 10−15 БРВ (3,4−5,1 млн сумов), а должностное лицо — 20−25 БРВ (6,8−8,5 млн сумов).

Кроме того, увеличиваются суммы штрафов, которые могут налагать пожарные инспектора разных уровней (статья 249). Административные нарушения пожарной безопасности индивидуальными предпринимателями, их работниками, должностными лицами, компаниями при осуществлении предпринимательства не будут рассматриваться в уголовных судах, а перейдут в юрисдикцию органов государственного пожарного надзора (часть 3 статья 245), которым подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 84, 124, 211.

Закон вступает в силу с 15 июня.