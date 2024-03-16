В Узбекистане будут разработаны проекты постановлений по созданию в Самарканде Государственного музея Великого шёлкового пути, восстановлению садов Амира Темура, реставрации комплекса «Биби-ханум», а также разработке мастер-плана и менеджмент-плана, направленных на охрану Исторического центра «Бухара», внесённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такое поручение Фонду развития культуры и искусства содержится в постановлении постановлении президента Шавката Мирзиёева о подготовке к проведению в 2025 году в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Форум впервые с 1985 года пройдёт вне Парижа.

Фонд должен разработать указанные выше документы на основе критериев ЮНЕСКО и с привлечением зарубежных экспертов, говорится в постановлении.

Дополнительно МИДу поручено подать официальную заявку на имя генерального директора ЮНЕСКО по вхождению Узбекистана в Международный исследовательский центр по хранению и реставрации памятников культуры.

Кроме того, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО поручено принять меры по включению городов Узбекистана, уникальных культурных объектов и объектов природного наследия в Сети творческих городов и обучающихся городов ЮНЕСКО, а также международные списки соответственно.

Состояние сохранности памятников культурного наследия Бухары ранее рассматривалось на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в сентябре 2023 года. Следующая сессия состоится в июле текущего года.

В своём решении комитет приветствовал решение властей Узбекистана о расширении моратория на застройку и новые работы в историческом центре с включением в мораторий буферной зоны до разработки комплексного мастер-плана и менеджмент-плана, а также его одобрения Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.