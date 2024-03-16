Компания Reach Impex подала в Министерство юстиции Узбекистана заявку на регистрацию товарного знака McDonald’s в стране. Об этом сообщает Spot со ссылкой на данные портала электронных государственных услуг интеллектуальной собственности.





Заявителем выступила компания Reach Impex, которая 11 марта подала две заявки под номерами 202401749 и 202401748. Сейчас они находятся «в процессе официальной экспертизы».

На вопрос «Газеты.uz» представитель компании отказался комментировать планы по открытию филиала сети в Узбекистане. «Пока ничего не могу сказать», — заявили в Reach Impex.

Учредителями компании, которая зарегистрирована 19 апреля 2022 года с уставным капиталом 211,1 млн сумов и занимается оптовой неспециализированной торговлей, указаны Баходир Бурханович Усманов (60%) и Аброр Ахралович Абдужаббаров (40%), который одновременно является руководителем компании.





Фамилия и имя Баходира Усманова совпадает с ФИО родного брата российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова.

Reach Impex ранее также регистрировала в Узбекистане товарный знак российской сети быстрого питания «Крошка-картошка».