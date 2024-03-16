Алатская самса





Алатская самса (олот самса) — бухарская самса из тонкого теста с начинкой из мяса с луком и помидорами.

Жульен самса





Хрустящее тесто с начинкой из грибов и сливками.

Арабская самса с курицей





Начинку можно сделать любую. В этом рецепте предлагается вариант курицы с сыром.

Бичак самса с зеленью





Бичак самса — квадратики с зеленью из тонкого теста.

Самса «Тюльпан»





В этой самсе начинка из фарша.

Самса «Шедевр»





Эта самса выглядит необычно благодаря особой формовке.

Турецкая самса





Самса, похожая по форме на рогалики, станет украшением праздничного стола.

Самса «Трио»





Рецепт самсы сразу с тремя начинками.

Шашлык-самса





Предлагаем испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках — шашлык-самса.

Слоёная самса





Классический рецепт слоёной самсы с мясом.