Алатская самса

еда, зира

Алатская самса (олот самса) — бухарская самса из тонкого теста с начинкой из мяса с луком и помидорами.

Жульен самса

еда, зира

Хрустящее тесто с начинкой из грибов и сливками.

Арабская самса с курицей

еда, зира

Начинку можно сделать любую. В этом рецепте предлагается вариант курицы с сыром.

Бичак самса с зеленью

еда, зира

Бичак самса — квадратики с зеленью из тонкого теста.

Самса «Тюльпан»

еда, зира

В этой самсе начинка из фарша.

Самса «Шедевр»

еда, зира

Эта самса выглядит необычно благодаря особой формовке.

Турецкая самса

еда, зира

Самса, похожая по форме на рогалики, станет украшением праздничного стола.

Самса «Трио»

еда, зира

Рецепт самсы сразу с тремя начинками.

Шашлык-самса

еда, зира

Предлагаем испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках — шашлык-самса.

Слоёная самса

еда, зира

Классический рецепт слоёной самсы с мясом.