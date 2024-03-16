В 2025 году Самарканд примет 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Решение о этом было принято на предыдущей сессии в ноябре 2023 года. Как писала «Газета.uz», мероприятие впервые с 1985 года пройдёт вне Парижа.

15 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по подготовке к проведению международного форума.

В документе отмечается, что «в последние годы сотрудничество Узбекистана с ЮНЕСКО поднялось на новый уровень. ЮНЕСКО выполняет функцию важной платформы в дальнейшем повышении и укреплении авторитета нашей страны в мировом сообществе, расширении и углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества».

«В 2017—2023 годах 14 уникальных образцов нашего национального культурного наследия включены в списки ЮНЕСКО и признаны на международном уровне в качестве наследия человечества. Город Бухара включён в Сеть творческих городов. В сентябре 2023 года в штаб-квартире ЮНЕСКО было широко отмечено 1050-летие со дня рождения великого мыслителя и учёного-энциклопедиста Абу Райхона Беруни», — говорится в постановлении.

Постановлением образован организационный комитет по подготовке к проведению Генеральной конференции ЮНЕСКО, который возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Сессия пройдёт в туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Оргкомитет займётся всеми организационными вопросами, связанными с проведением сессии. В частности, ему поручено оснастить места проведения мероприятий в Самарканде современным техническим и телекоммуникационным оборудованием, а также подготовить объекты в Ташкенте и Самарканде и необходимый гостиничный фонд.

В рамках сессии в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе будут организованы культурные мероприятия, экскурсии и приёмы на высоком уровне.

Намечено создание медиапродукции и аудиовизуальных произведений о значении проведения сессии в Самарканде. Они будут передаваться в эфир в отечественных и зарубежных СМИ, а также размещаться в социальных сетях «с применением таких приёмов, как хэштег и челлендж».

Будут изданы книга-альбом «Самарканд — на перекрёстке мировых цивилизаций» на узбекском, русском, английском и французском языках, а также серия почтовых марок и конвертов, календари и наглядные средства пропаганды, памятные монеты, серебряные и золотые монеты.

Рабочим органом организационного комитета определён Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Главным оператором по подготовке к организации сессии будет государственное унитарное предприятие «ИнтерФорум». На первых руководителей министерств и ведомств возложена персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение поручений, предусмотренных постановлением, а также других оперативных поручений организационного комитета и рабочего органа.

Согласно постановлению, с 1 апреля в штатное расписание постоянного представительства Узбекистана при ЮНЕСКО вводятся две дополнительные штатные единицы советника и второго секретаря и дополнительная единица транспортного средства.

Организационному комитету, Министерству высшего образования, науки и инноваций, Министерству иностранных дел, а также соответствующим министерствам и ведомствам поручено принять меры по «широкой пропаганде в зарубежных государствах более чем 3000-летней истории развития нашей государственности, научного, культурного и духовного наследия наших великих предков, внёсших бесценный вклад в мировую цивилизацию, результатов осуществляемых в нашей стране реформ, а также дальнейшего развития сотрудничества с ними».

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента, а также соответствующим министерствам и ведомствам поручено совместно с МИДом организовать «информационно-разъяснительную работу, направленную на детальное раскрытие значения проведения сессии в нашей стране, а также превращения Узбекистана в один из центров мировой политики, автора глобальных инициатив».

Агентству культурного наследия совместно с Фондом развития культуры и искусства, Министерством экономики и финансов поручено организовать работу по «сохранению соответствующих объектов культурного наследия в городе Самарканде, а также иммерсивные и тематические выставки».