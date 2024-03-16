Агентство гражданской авиации предоставило разрешение на полёты для авиакомпании из Казахстана Qazaq Air, сообщает пресс-служба «Узавиации».

Разрешительный документ выдан 13 марта. Авиаперевозчик будет выполнять полёты по маршруту Туркестан — Самарканд — Туркестан на самолёте BC DHC-8−402.

Авиакомпания в конце февраля объявила о планах запустить прямые рейсы между городами. Начиная с 15 марта полёты будут выполняться два раза в неделю — каждую пятницу и воскресенье.

вылет из Туркестана — 20:20, прибытие в Самарканд — 21:20;

вылет из Самарканда — 22:10, прибытие в Туркестан — 23:10.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 25 тысяч тенге (706 тысяч сумов по курсу ЦБ на 16 марта).

Qazaq Air — межрегиональная авиакомпания, созданная в 2018 году и принадлежащая фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» с главным хабом в аэропорту Астаны. В основном выполняет рейсы между городами Казахстана и России.