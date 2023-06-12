Жители дома №60 по улице Юнуса Раджаби в Ташкенте выступают против строительства бизнес-центра на месте зелёной зоны и футбольного поля, которое было построено по инициативе одного из домовладельцев. «Газета.uz» поговорила с жителями и вице-президентом Ассоциации футбола Ташкента Азаматом Абдураимовым о роли спортивных площадок в жизни махаллей.

Чем недовольны жители

17 августа 2022 года жители случайно обнаружили междомовую территорию площадью 0,0561 га на сайте e-auksion.uz. Торги должны были состояться 13 сентября 2022 года. В описании лота было указано, что здесь будет построено офисное здание.





Попытки завладеть территорией в последние годы, по словам жителей, участились. Однако люди не хотят строительства, поскольку двор дома замкнутый, с единственным въездом. Он окружён многоквартирным домом №60, забором детского сада и несколькими двухэтажными домами, в которых находятся офисы, а также дом-музей Абдуллы Каххара.

«Любое движение строительных машин перекроет этот въезд. В чрезвычайных ситуациях будет затруднительно оказать помощь, в особенности это создаст опасность для детей и жителей ближних домов», — говорится в обращении жителей в Генеральную прокуратуру и приёмную президента Узбекистана.

Жители отмечают, что строительство на этом участке противоречит градостроительным нормам, где сказано, что в микрорайонах между жилыми домами можно строить исключительно детские и спортивные площадки, временную парковку и места для сушки белья.





Кроме того, строительство затронет около 100 многолетних деревьев, которые жители сажали самостоятельно, и футбольное поле, построенное одним из домовладельцев. Полем пользуются дети, проживающие в домах №№60, 62, 64а, 44 и частных коттеджах. По словам Мукаррам Бахрамходжаевой, хокимият Яккасарайского района в течение трёх лет отказывался оформить территорию как футбольное поле и передать её на баланс махалли.





«Я живу тут с 1969 года. Тут всегда было поле, — рассказала Мукаррам Бахрамходжаева. — Потом, когда уже появились гаражи, всё стало заброшенным. Тогда наш сосед захотел привести поле в порядок. Получил разрешение хокимията на благоустройство, потратил деньги свои. Но землю ему не передали».

В августе жители обратились в Чиланзарской межрайонный суд по административным делам с просьбой приостановить аукцион. Суд удовлетворил иск, однако торги всё-таки провели.

«Мы попросили суд дать правовую оценку проведению аукциона, и нам рекомендовали подать иск на решение хокима города о передаче нашего двора в городской резервный фон. В ходе разбирательства только обнаружили, что наш двор собираются продавать», — сказала Мукаррам Бахрамходжаева.

Место снесённых гаражей.



Решением хокима города № 506−14−0-Q-22 от 16 мая 2022 года значительная территория двора площадью 30 соток передана в городской резервный фонд. Муниципальный статус земли позволяет государству выставить его на торги, опасаются жители. С молотка ушла лишь шестая часть переданного в городской фонд участка.

По рекомендации суда жители подали иск в Чиланзарский межрайонный суд по административный делам с просьбой отменить решение хокима. Суд отказал истцам, с таким же решением завершился процесс в Ташкентском городском суде по административным делам. Теперь жители намерены обжаловать решение в Верховном суде.

«Владелец первого участка в построенном здании хочет использовать все существующие коммуникации, которым более 50 лет. Боимся представить, что будет в случае застройки всех определённых хокимом к реализации участков. У нас заберут весь двор, зелёную зону и спортивную площадку, оставив только дорогу вдоль дома», — сказала Мукаррам Бахрамходжаева.





Владельцем выставленного на торги участка числится гражданин Д. Юсупов. Связаться с ним «Газете.uz» не удалось. По словам Мукаррам Бахрамходжаевой, чтобы начать строительство, предпринимателю необходимо получить разрешение жителей.

«Но мы знаем, что в нашей стране эти вопросы решаются коррупционным путём. Даже если мы не дадим согласие, разрешения могут появиться», — сказала Мукаррам Бахрамходжаева.

По её словам, в связи с невозможностью построить здание предприниматель пытается вернуть деньги.

Проблема уничтожения футбольных полей

Строительство за счёт уничтожения зелёных зон в столичных махаллях — нередкий случай. В 2021 году «Газета.uz» писала о борьбе жителей Уртачирчикского района за футбольное поле, проданное для строительства производственного цеха.

Вице-президент Ассоциации футбола Ташкента, заслуженный спортсмен и тренер по футболу Азамат Абдураимов в интервью «Газете.uz» заявил, что футбольные поля всё чаще отдаются под застройку, поскольку они остаются без защиты перед властями.





«Чаще всего футбольные поля в махаллях „вырастают“ на средства самих людей. Их некому защитить. Если бы жители близлежащих домов не вступали в борьбу и не проявляли гражданскую позицию, то большинство из них спасти бы не удалось», — говорит он.

За последние несколько лет в Мирзо-Улугбекском районе, где проживает известный спортсмен, уничтожили четыре больших стадиона для футбола, заявил Азамат Абдураимов. Мини-поля исчезают под новыми зданиями ещё быстрее.

Азамат Абдураимов отметил, что апрельское постановление президента о развитии футбола как массового вида спорта большое внимание уделяет его популяризации среди детей и молодёжи. Но жителям приходится искать спортивные секции и ехать далеко на занятия.

«Очень важно развивать именно дворовой футбол, потому что занятия в школах и секциях не дают необходимого количества физических нагрузок ребёнку. Детство большинства мальчишек проходит во дворе, поэтому игровые площадки должны быть во всех махаллях», — сказал вице-президент городского футбола.





Он добавил, что не все родители могут позволить себе отдать детей заниматься спортом не только на крупные стадионы, как «Пахтакор» и «Бунёдкор», но и в небольшие футбольные школы.

«Футбольные поля в махаллях могут быть маленькими, не всегда облагороженными, но именно здесь растут будущие спортсмены и чемпионы», — сказал Азамат Абдураимов.

Тренер добавил, что зелёные зоны и футбольные поля привлекают застройщиков, но в результате люди лишаются возможности отдохнуть в своём дворе, что критически важно. Парки, которые тоже должны быть в городе, не заменят потребность людей в отдыхе дома и рядом с ним.

«Эти междомовые территории советские архитекторы специально оставляли для комфортной жизни горожан. Под них отводились парки, зелёные зоны, детские и спортивные площадки. Сейчас мы наблюдаем, как бездумно повсюду строятся жилые комплексы, бизнес-центры и другие здания, отбирают у людей их законную территорию. Как житель города я считаю, что нужно отстаивать детские и спортивные площадки, чтобы дети и взрослые могли приобщаться к здоровому образу жизни. Это вопрос не столько футбола, сколько здоровья нации», — сказал Азамат Абдураимов.