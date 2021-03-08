Жители махалли «Мустакиллик» Уртачирчикского района Ташкентской области обеспокоены планируемым строительством производственного цеха по упаковке экспортной кукурузы на своём футбольном поле площадью 75 соток. По их словам, документы на поле утеряны. Районный хокимият обещает построить современное миниполе близ нового здания махаллинского комитета. Вход на него, скорее всего, будет платным.

Тулкин Калдыбаев, проживающий в махалле, рассказал «Газете.uz», что более 20 лет назад территория поля была завалена мусором. Силами жителей и межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения, расположенного около поля, участок был расчищен. Здесь установили турники и ворота. Недавно турники демонтировали, а ворота сломали. Жители подозревают в этом предпринимателя. Но он всё отрицает.

Летом 2020 года жители махалли узнали, что территория была выставлена на аукцион. Землю приобрело ООО «Fresh Food Pack» для строительства производственного цеха по упаковке экспортной кукурузы.

Тулкин Калдыбаев отметил, что, узнав о планах предпринимателя, жители махалли высказались против строительства. Гражданам удалось поговорить с администрацией района, согласившейся на встречу с ними. После собрания жители были убеждены, что дело решилось в их пользу.

Но в январе борьба за поле возобновилась. По словам директора «Fresh Food Pack» Хайруллы Бабаджанова, хокимият Уртачирчикского района торопит предпринимателя начать строительство, так как району необходимо увеличить объём экспорта сельскохозяйственной продукции. Сам Хайрулла Бабаджанов настаивает, что против жителей идти не намерен.

Он продолжает, что компания приобрела 75 соток земли за 200 млн сумов на онлайн-аукционе. Хайрулла Бабаджанов подчеркнул, что учредители компании готовы построить цех на другом предоставленном хокимиятом участке в этом же районе, так как кукурузные поля находятся в его пределах. Однако рядом с полем места для строительства производства нет, добавил предприниматель.

По оценке «Fresh Food Pack», компания будет импортировать продукцию почти на 3 млн долларов в год. «Но как мы будем строить, если народ против?» — говорит Хайрулла Бабаджанов.

Жители уверены, что из-за производства на участке появятся крысы, будет шумно. Но предприниматель утверждает, что цех не доставит неудобств жителям.

Жители и предприниматель ждут приезда представителей районной администрации.

Тулкин Калдыбаев рассказывает, что в махалле «Мустакиллик» прописаны более 2500 человек. Многие дети занимаются здесь спортом. Полем также пользуются жители двух близлежащих махаллей, так как своей спортивной площадки у них нет.

Один из жителей махалли Рахим Салиев рассказал, что на поле проводятся футбольные турниры между махаллями. По его словам, он тренировал участников команды махалли «Мустакиллик» перед матчами кубка хокимията Уртачирчикского района. В рамках турнира на футбольном поле проходили отборочные матчи между сборными четырёх махаллей.

12-летний житель махалли «Мустакиллик» Дильмурод Салиев занимается вольной борьбой и тхэквондо. Обладатель 25 медалей и дипломов занимается на поле каждый день.

«Если дойдёт до суда, дойдём до суда, — говорит Тулкин Калдыбаев. — Больше в махалле негде заниматься. Не будешь же по дороге бегать. Сами выходим играем в футбол, здесь Навруз празднуем, все праздники здесь отмечаем».

«Я 56 лет живу здесь. Почему нас никто не спросил? Сначала должны были нас спросить, потом на аукцион выставлять, — возмущается жительница махалли Халима Дехканова. — Наши внуки должны где-то бегать. Им нужно чем-то заниматься».

Председатель схода граждан Юсуф Ахмаджанов отметил, что в махалле живут дети, у которых уже есть спортивные достижения, которыми гордятся все соседи. Дети вынуждены добираться в город на тренировки на чём придётся, потому что стабильного общественного транспорта, связывающего район с городом, нет. Юсуф Ахмаджанов добавляет, что дети бегают на поле, тренируют свои навыки. Вот и сейчас несколько подростков делают растяжку в центре поля, показывает он.

Тулкин Калдыбаев и Рахим Салиев отмечают, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не раз отмечал важность занятий спортом, но действия хокимията идут вразрез с этой политикой. Глава государства подчёркивал, что коронавирус показал: люди сами должны стараться продлить свою жизнь. Лишение детей, молодёжи и пожилых места для занятий спортом может отбить у них желание вести активный образ жизни за неимением инфраструктуры.

17-летняя Акида Каримжанова учится в 11-ом классе. Завоевала 78 медалей в боксе и тхэквондо. Бегает на поле каждое утро.

Юрист хокимията Уртачирчикского района Суннат Тулаганов отметил «Газете.uz», что при выставлении участка на аукцион территория не была закреплена за махаллёй «Мустакиллик». По его словам, поле было на балансе администрации района как свободный земельный участок, не используемый в сельском хозяйстве.

Суннат Тулаганов настаивает, что председателя схода граждан уведомили о том, что территория выставлена на аукцион. Однако глава махалли Юсуф Ахмаджанов не хочет терять поле, выступает против строительства цеха и подчёркивает, что не знал об аукционе.

По словам жителей махалли, документы о том, что поле находится на балансе махалли, были сданы в канцелярию хокимията на регистрацию в 2014 году. Это подтверждает и бывший председатель махалли «Мустакиллик» Ориф Атамбаев. Сейчас найти документы не удаётся, отмечают жители.

«Если я потеряю свои документы, я их смогу восстановить, — говорит Тулкин Калдыбаев. — Почему эти документы невозможно найти? Только свои документы у [хокимията] есть».

Суннат Тулаганов рассказал, что вместо футбольного поля стандартных размеров для жителей махалли будет построено современное миниполе 18×25 метров рядом с новым зданием махаллинского комитета. Земля для её строительства выделена другому предпринимателю вдоль дороги, добавил юрист. По его словам, скорее всего, за использование поля жители должны будут платить.

«Пока вопрос оплаты мы не ставили предпринимателю, — добавил юрист. — Может быть, будет бесплатно».

Рахим Салиев отметил, что жители уже общались с предпринимателем, строящим здание махаллинского схода граждан. По их словам, бизнесмен против бесплатного использования поля местными жителями. Кроме того, для занятий спортом площадка слишком маленькая, сказал Рахим Салиев.

Корреспондент «Газеты.uz» беседовал с жителями махалли, юристом хокимията и предпринимателем в конце января. Чтобы уточнить, кому, по данным хокимията, принадлежало футбольное поле, были ли жители предварительно уведомлены о том, что участок выставлен на аукцион, на каких условиях земля была передана компании «Fresh Food Pack», а также какую альтернативу администрация может предложить гражданам, «Газета.uz» обратилась в хокимият Уртачирчикского района с официальным запросом.





Ответ хокимията, подписанный 30 января, редакция получила в конце февраля.

Согласно письму администрации Уртачирчикского района, земля была выставлена на аукцион в целях развития экспортного потенциала Уртачирчикского района в соответствии с постановлением правительства о совершенствовании процедур предоставления свободных земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности.

«Fresh Food Pack» получила земельный участок в рамках онлайн-аукциона 17 апреля 2020 года на условиях обработки сельскохозяйственной продукции и вложения не менее 1 млрд сумов.