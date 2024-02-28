Журналист Узбекской службы BBC Ибрат Сафо сообщил, что его пригласили «на беседу» в УКД ОВД Чиланзарского района Ташкента. Он написал об этом в Facebook.

«Прежде чем „найти“ меня, [сотрудник ОВД] дважды побеспокоил мою 68-летнюю сестру-пенсионерку, которая работает учительницей, и велел ей приехать в Чиланзарский РОВД. Я сказал сестре не ходить. Я позвонил из Лондона», — рассказал он.

По словам журналиста, такое с ним происходит впервые за 20 лет работы журналистом BBC в Лондоне. «Самое интересное, что я с 2017 года не проживаю на Чиланзаре, моя прописка в посольстве Узбекистана в Лондоне», — отметил он.

Представитель ОВД по имени Жасур отказался назвать своё полное имя и звание, сообщил Ибрат Сафо. Сотрудник сослался на поручение «Центра мониторинга СМИ при Администрации президента» (скорее всего, речь о Центре по вопросам массовых коммуникаций — структурное подразделение Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте) за его «негативные» комментарии об Узбекистане. Речь идёт о публикации в Facebook от 1 февраля (ниже).





Перевод поста: «Сам факт того, что хоким одного из городов во время своего пребывания в должности осушил парк в центре города, построил Диснейленд для собственного обогащения, вызвал бы большой политический скандал в демократических странах, полетело бы много голов. Однако Узбекистан, конечно, живёт по другим критериям. Зачем нам углубляться, верно?»

Журналист рассказал, что сотрудник ОВД сослался на закон о «дискредитации правительства Узбекистана», но что это за закон, он не уточнил.

Ибрат Сафо указал, что в своей публикации не называл имён, а высказался о ситуации после того, как «предприниматель, бывший хоким сам заявил, что владеет Magic City».

«Оказывается, они недовольным этим. Я не знаю, сколько лет Жасуру и какие у него знания в журналистике, но он обвинил меня в том, что я не „патриот“, и приказал прекратить писать подобные посты. Он также сказал, что он патриот. Когда я спросил совета, на какие именно темы я мог бы писать, он не ответил. Когда он попытался узнать, когда я приеду в Узбекистан, ему почему-то не понравилось, что я попросил у него билет на самолёт. Теперь он, оказывается, отправит жалобу в Министерство иностранных дел», — написал журналист, отметив, что разговор был записан в студии BBC.

1 февраля бывший хоким Ташкента и основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев заявил, что продал семь своих компаний (позже он сообщил, что продал 12 компаний). Среди них был и парк Magic City, который открылся на месте Национального парка в июне 2021 года. Инвестором проекта выступала компания Stargate Systems, входящая в структуру Akfa. Компания получила 20,79 га земли парка в аренду на 49 лет.

«Газета.uz» тогда выяснила, что учредителями Stargate Systems с уставным фондом 426,9 млрд сумов указаны Tashkent Aquarium (86,2%) и Алишер Абдужабарович Абдувахитов (13,8%), который является сыном бывшего советника президента Абдужабара Абдувахитова (сват Джахонгира Артыкходжаева). Алишер Абдувахитов полностью владеет Tashkent Aquarium (100%), а также долями в компаниях Artel Technical School и другими.

По данным Комитета по развитию конкуренции, в 2023 году компания Tashkent Aquarium купила долю в 99,9% в Stargate Systems за 371,4 млрд сумов.