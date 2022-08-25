Абдужабар Абдусаттарович Абдувахитов освобождён от должности советника президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

По данным Kun.uz, решение было объявлено 25 августа на совещании у главы Администрации президента Сардора Умурзакова, который отметил, что «многие претензии населения связаны с образованием и медициной». Эти сферы курировал Абдужабар Абдувахитов.

Абдужабар Абдувахитов, которому в этом году исполняется 66 лет, работал в должности советника президента с августа 2018 года.

Это пятое кадровое изменение в Администрации президента за последний месяц после того, как Зайнилобиддин Низомиддинов был освобождён от должности главы администрации, а на его место был назначен Сардор Умурзаков.

23 июля стало известно, что Суннатулла Бекенов был назначен помощником главы администрации. Позже заместителем главы администрации был назначен Комил Алламжонов, а бывший советник президента Бахтиёр Исламов был переведён на должность председателя Верховного суда.

Накануне бывший заместитель главы Счётной палаты Саидлазиз Саидкаримов был назначен начальником Контрольной инспекции Администрации президента.