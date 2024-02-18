Кенгаш народных депутатов Ташкента на заседании 12 февраля одобрил выделение 1 трлн сумов на формирование уставного капитала государственной компании «Ташкент инвест», которая должна стать «мостом» между хокимиятом столицы и бизнесом.
1,18 млрд сумов решено направить на покупку запчастей для транспорта Специализированного управления по эксплуатации, содержанию и ремонту городских центральных улиц.
Ещё 151,79 млн сумов выделяется Главному управлению благоустройства для ремонта стены вокруг отдела по использованию транспортных средств в махалле «Олтинводий» в Сергелийском районе.
Напомним, АО «Ташкент инвест» было создано указом президента в конце июля прошлого года при учредительстве хокимията. Её уставной капитал должен был поэтапно составить 1 трлн сумов за счёт дополнительных источников городского бюджета на основании решений кенгаша.
За направление средств на проекты и другие цели, а также привлечение кредитов банков и международных финансовых институтов будет отвечать наблюдательный совет компании.
Основными направлениями работы «Ташкент инвест» определены:
- анализ состояния имущества городского и районных хокимиятов, а также их предприятий и учреждений (муниципальное имущество), выявление имеющихся ресурсов и возможностей, разработка предложений по их эффективному использованию;
- управление муниципальными активами, реализация проектов государственно-частного партнёрства на их основе в качестве государственного партнёра и их сдача в аренду и управление предпринимателям, мониторинг и оценка их эффективности;
- повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности, реализация инвестпроектов на их основе с инвесторами;
- участие в финансировании перспективных проектов предпринимателей, связанных с развитием инфраструктуры Ташкента, исходя из их финансовой привлекательности и эффективности;
- организация разработки программ развития и реновации отдельных районов Ташкента, мастер-плана и проектной документации объектов, запланированных к строительству и другие.