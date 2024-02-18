Кенгаш народных депутатов Ташкента на заседании 12 февраля одобрил выделение 1 трлн сумов на формирование уставного капитала государственной компании «Ташкент инвест», которая должна стать «мостом» между хокимиятом столицы и бизнесом.

1,18 млрд сумов решено направить на покупку запчастей для транспорта Специализированного управления по эксплуатации, содержанию и ремонту городских центральных улиц.

Ещё 151,79 млн сумов выделяется Главному управлению благоустройства для ремонта стены вокруг отдела по использованию транспортных средств в махалле «Олтинводий» в Сергелийском районе.

Напомним, АО «Ташкент инвест» было создано указом президента в конце июля прошлого года при учредительстве хокимията. Её уставной капитал должен был поэтапно составить 1 трлн сумов за счёт дополнительных источников городского бюджета на основании решений кенгаша.

За направление средств на проекты и другие цели, а также привлечение кредитов банков и международных финансовых институтов будет отвечать наблюдательный совет компании.

Основными направлениями работы «Ташкент инвест» определены: