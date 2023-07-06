Президент Узбекистана 3 июля подписал постановление о повышении промышленного потенциала и инвестиционной привлекательности Чиланзарского района Ташкента.

Документом предусмотрено создание индустриальной зоны со статусом малой промышленной зоны сроком на 30 лет на площади 320 гектаров на территории махаллей «Бешкургон» и «Тирсакобод».

В течение месяца должен быть принят адресный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории индустриальной зоны. До 31 декабря поручено утвердить мастер-план и стратегию развития зоны с привлечением зарубежных консалтинговых компаний. Эта работа будет финансироваться за счёт средств дополнительных источников местного бюджета Ташкента. На их основе будут разработаны проекты инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры.

Пустующие площади Ташкентского колледжа управления персоналом и охраны труда поручено передать в аренду предпринимателям по минимальной ставке арендной платы на конкурсной основе. Здесь планируется создать практический моноцентр для обучения современным профессиям молодёжи и женщин в махалле «Диёр».

17 млрд сумов выделяется на установку новых трансформаторов мощностью 40 тысяч кВт на подстанции «Рубоий» и 25 тысяч кВт на подстанции «Чиланзар» для распределения дополнительной нагрузки, реализации новых инвестиционных проектов, а также бесперебойного обеспечения электрической энергией жителей.

Запланировано благоустройство берегов канала Бурджар, протекающего по территории района, и создать здесь гастрономическую (парковую) улицу, состоящую из зоны отдыха и спортивных площадок, точек общественного питания и торговли. Проект оценивается в 40 млрд сумов.

Постановление также предусматривает благоустройство канала Конкус протяжённостью 4,1 км, протекающего вдоль проспекта Бунёдкор до Ташкентской автомобильной дороги, благоустройство части канала Анхор протяжённостью 1,7 км вдоль Малой кольцевой до улицы Наккашлык с созданием скверов. Стоимость проектов — 28 млрд и 17 млрд сумов соответственно.

В программу также включено создание небольших парков и скверов не менее чем на 10 сотках на пустующих земельных площадях на территории махаллей Чиланзарского района за 10 млрд сумов.

Министерству экономики и финансов в 2023—2024 годах поручено поэтапно выделить из республиканского бюджета бюджетную ссуду хокимияту Ташкента в размере 100 млрд сумов на срок три года.

Мы писали о крупных проектах, указанных в этом постановлении: строительство Smart City на 200 млн долларов (2,3 трлн сумов) и путепровода. В документе также перечисляются проекты строительства жилых домов компанией Future Growth — 380 млрд сумов, жилого комплекса компанией Greens Residences — 238 млрд сумов, бизнес-центра компанией Eriell Service — 202,3 млрд сумов, гостиницы компанией Kinorica — 107,1 млрд сумов и другие.