Утром 26 февраля в Ташкенте и столичной области произошло два случая возгорания в пассажирских автобусах Mercedes Benz, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Примерно в 8:20 в автобусе 174, ехавшем на территории Юкоричирчикского района Ташкентской области, возникла неисправность в тормозной системе — самоторможение, из-за которой вспыхнул огонь.

Пожар был потушен прибывшими на место пожарными. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

Автобус был выпущен в 2013 году и проехал 862,4 тысячи км.

Практически в это же время из-за короткого замыкания произошло задымление и последующее возгорание в автобусе маршрута 33. В нём не было пассажиров. Причины происшествия устанавливаются.

В прошлом году сообщалось о трёх случаях возгорания в автобусах Mercedes Benz — в декабре на проспекте Мирзо Улугбека в столице на ходу загорелся автобус маршрута 151. В июле горел автобус маршрута 147. В мае автобус маршрута 96 сгорел полностью. Подобные инциденты происходят на протяжение многих лет.

В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин модели Low Floor 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.