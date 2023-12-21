20 декабря вечером на проспекте Мирзо Улугбека в Ташкенте на ходу загорелся автобус Mercedes Benz маршрута 151. Корреспондент «Газеты.uz» была свидетелем происшествия.

Как это происходило со всеми горевшими ранее автобусами этой марки, пожар произошёл в моторном отсеке в задней части машины. Весь салон автобуса был охвачен дымом.





В компании «Тошшехертрансхизмат» сообщили, что возгорание в автобусе, эксплуатируемом 15 лет, произошло в результате разрыва воздушного шланга высокого давления, приведшего к короткому замыканию. Водитель пытался остановить задымление, но его усилия не помогли предотвратить пожар.

На место прибыли сначала одна пожарная машина МЧС, затем другая, а также карета скорой помощи. Пожар был потушен быстро, отметили в «Тошшехертрансхизмат».

Пострадавших в результате инцидента нет. У автобуса повреждён моторный отсек. Компания начала служебную проверку, говорится в сообщении.

Это третье возгорание в автобусах Mercedes Benz в текущем году. В июле горел автобус маршрута 147. В мае автобус маршрута 96 сгорел полностью. Подобные инциденты происходят на протяжение многих лет.

В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин модели Low Floor 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.