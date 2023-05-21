В воскресенье примерно в 16:40 на остановке у парка «Ашхабад» на улице Махтумкули в Ташкенте произошло возгорание в автобусе Mercedes-Benz маршрута 96. Видеозаписи и фотографии об этом появились в социальных сетях.

В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что на место происшествия были направлены два пожарно-спасательных экипажа. Они прибыли в 16:45 и потушили огонь в 16:50.

В результате пожара никто не пострадал. На фотографиях видно, что автобус сгорел практически полностью.

Компания «Тошшахартрансхизмат» в своём комментарии сообщила, что автобус был выпущен в 2012 году и проехал 882 589 км.

По предварительным данным, пожар вызвало короткое замыкание, из-за которого загорелась электропроводка. Водитель пытался потушить пожар с помощью огнетушителя в машине, но из-за силы пламени сделать это не удалось.

Возгорания автобусов в столице случаются в основном в машинах марки Mercedes-Benz. В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.