Компания «Тошшахартрансхизмат» с 13 октября останавливает эксплуатацию всех пассажирских автобусов марки Mercedes-Benz Low Floor 2008−2009 годов выпуска, сообщила пресс-служба компании.

Решение принято руководителем «Тошшахартрансхизмат» Мохиром Валиевым после очередного возгорания автобуса этой марки в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщалось ранее, 12 октября во второй половине дня на улице Паркентской произошло возгорание в моторном отсеке автобуса 95-го маршрута (гаражный номер 172) 8-го автобусного парка. Пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыл сам руководитель «Тошшахартрансхизмат» и руководители автопарков.

В компании планируется вновь «провести тщательный анализ с принятием мер по выявлению подлежащих ремонту автобусов, а также выявлению виновных в данном инциденте и взыскания с них причиненного ущерба».

10 октября на улице Кукча Дарвоза загорелся моторный отсек автобуса Mercedes-Benz маршрута №87. Предыдущий инцидент был в конце сентября. Похожие аварии происходят на протяжении последних нескольких лет.

В 2014 году компания подробно разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки. «Тошшахартрансхизмат» заявляла, что в новых поставках автобусов эти недостатки устранены.

«Тошшахартрансхизмат» принесла пассажирам извинения за неудобства и напомнила, что автобусный парк столицы до конца года должен пополниться 78 автобусами средней вместимости SamAuto LE 60 (в октябре — 35, ноябре — 15, декабре — 30 машин) и 40 автобусами большой вместимости MAN (ноябрь — 10, декабрь — 30).