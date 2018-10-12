Компания «Тошшахартрансхизмат» с 13 октября останавливает эксплуатацию всех пассажирских автобусов марки Mercedes-Benz Low Floor 2008−2009 годов выпуска, сообщила пресс-служба компании.
Решение принято руководителем «Тошшахартрансхизмат» Мохиром Валиевым после очередного возгорания автобуса этой марки в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Как сообщалось ранее, 12 октября во второй половине дня на улице Паркентской произошло возгорание в моторном отсеке автобуса 95-го маршрута (гаражный номер 172) 8-го автобусного парка. Пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыл сам руководитель «Тошшахартрансхизмат» и руководители автопарков.
В компании планируется вновь «провести тщательный анализ с принятием мер по выявлению подлежащих ремонту автобусов, а также выявлению виновных в данном инциденте и взыскания с них причиненного ущерба».
10 октября на улице Кукча Дарвоза загорелся моторный отсек автобуса Mercedes-Benz маршрута №87. Предыдущий инцидент был в конце сентября. Похожие аварии происходят на протяжении последних нескольких лет.
В 2014 году компания подробно разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки. «Тошшахартрансхизмат» заявляла, что в новых поставках автобусов эти недостатки устранены.
«Тошшахартрансхизмат» принесла пассажирам извинения за неудобства и напомнила, что автобусный парк столицы до конца года должен пополниться 78 автобусами средней вместимости SamAuto LE 60 (в октябре — 35, ноябре — 15, декабре — 30 машин) и 40 автобусами большой вместимости MAN (ноябрь — 10, декабрь — 30).
NURIDDIN ODILOV
Почему не признают что тех. обслуживание плохое.Если были бы недостатки, компания Мерседес отозвала бы эти автобусы. Нечего на зеркало пенять.
Vadim BUNICH
ну наконец-то!
хотя теперь будет коллапс в час-пик..
Надежда Тен
Случаи, когда автобус загорелся, становятся широко известны, а сколько ещё таких случаев, когда возгорание в моторном отсеке было потушено самим водителем?
Сама была свидетелем, как на остановке базара Урикзор 29 сентября загорелся автобус, но водитель смог потушить возгорание при помощи огнетушителя.
Сергей Привалов
Интересно, когда прокуратура/СГБ/МВД и прочие департаменты устроят тотальную проверку ТШТХ? Когда проверят сколько средств выделялось на запчасти и ремонты и фактические поставки и установку в машины этих запчастей? Когда проверят соответствие закупленных запчастей треуемым нормам и оригинальности? Когда проверят почему более половины машины уже длительное время простаивают в парках и просто напросто не выходят на маршруты? Когда проверят почему по паспортам и нарядам одно количество машин на маршрутах, а по факту значительно меньше? Полагаю, тогда и виновные найдутся, и будет их очень много..
Асад Урунбаев
То что сняли с эксплуатации это конечно хорошо. А чем заменят их? Микроавтобусами марки исузи? Так на некоторых мартшрутах давно на них заменили. При обычном большом мерсеЕдешь как в консервной банке. а тут..
Сергей Привалов
“На место происшествия оперативно прибыл сам руководитель „Тошшахартрансхизмат“ и руководители автопарков“
Ну и зачем они сдались на месте происшествия? Чего им там делать то уже, на месте? Прям как в поговорке — кулаками машут после драки! В парки пускай лично прибывают и вечером лично принимают у водителей машины с замечаниями после рейсов, и лично следят за устранением замечаний, а с утра лично проверяют машины перед выпуском на линию. А они на место прибыли оперативно.