10 июля около 6:50 на Ташкентской кольцевой автодороге в районе рынка «Абу-Сахий» произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Mercedes-Benz маршрута 147.

В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что в 7:00 на место прибыл один пожарно-спасательный экипаж. До его прибытия огонь был потушен пожарным экипажем, находившимся на территории рынка, при помощи имевшихся противопожарных средств.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в МЧС.

Возгорания автобусов в столице случаются в основном в машинах марки Mercedes-Benz. В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.

Предыдущий инцидент с возгоранием автобуса этой марки произошёл в мае — тогда автобус маршрута 96 сгорел полностью.