В центре Бухары намечено построить туристический центр. Для этого планируется выделить 32,6 га земель, расположенных на пересечении улиц академика Иброхима Муминова, Хамзы и Хафиза Таниша. Об этом говорится в протоколе собрания правительства от 26 декабря, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым (копия есть у «Газеты.uz»).

Как указано в документе, земля будет выделена компании Enter Engineering, которая планирует реализовать проект за счёт «привлечённых средств».

Документом предусмотрено перенести в другое место 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона «Бухара арена», ЗАГСа и других.

Здание хокимията Бухарской области. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Здание хокимията Бухары. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Кроме того, предусматривается «перенос», а фактически снос частных объектов, в том числе здания InfinBANK, кафе и жилые дома.

Здание InfinBANK. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Новый административный центр Бухарской области планируется разместить на 1000 га в махаллях «Гулчорбог» и «Отбозор». В рамках первого этапе на 100 га намечено построить административный центр, объекты обслуживания, многоэтажные жилые комплексы, центры развлечений и аллеи.

Инвентаризацией объектов на территории будущих туристического и административного центров и определением их рыночной стоимости (через независимых оценщиков) займётся республиканская рабочая группа во главе с директором Агентства по управлению госактивами Акмалхоном Ортиковым.

С 5 по 15 января рабочая группа будет находиться в Бухаре для исполнения поручений, говорится в документе.

Рядом с территорией хокимията и спортивного комплекса высажено много деревьев. Шухрат Латипов / «Газета.uz».

По данным Kun.uz, до 15 января рекомендовано предупредить владельцев объектов, подлежащих сносу, оценить работы по сносу и демонтажу, предложить собственникам объектов другие гособъекты или денежную компенсацию.

Заказчиком туристического центра определена Enter Engineering или её структурные компании, административного центра — «Служба единого заказчика» при областном хокимияте.

Проектирование и разработка концепции будет финансироваться за счёт собственных средств инвестора и дополнительных источников местного бюджета, говорится в документе.

Правительство разрешило заказчикам, в виде исключения, без тендера и электронных закупок выбрать проектировщиков через отбор наилучших предложений.





Здание прокуратуры и Бюро принудительного исполнения Бухарской области. Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Проект концепции поручено согласовать с ЮНЕСКО с учётом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары.

Госкомэкологии (ныне Министерству природных ресурсов) поручено провести инвентаризацию всех ценных сортов деревьев и кустарников на территории будущего туристического центра.

Telegram-канал Bukhara News опубликовал дизайн и предварительные границы проекта.

Реакция депутата

Умида Рахмонова. Фото: Facebook.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса из Бухары Умида Рахмонова высказалась о возможном сносе спортивной арены, где функционируют более 20 спортивных секций, которыми ежедневно пользуются тысячи людей, особенно дети и пожилые.

«Они хотят построить городок для путешественников и некоторых иностранцев в месте, которое всем дорого. А как насчёт местных жителей? К сожалению, в городе по-прежнему не хватает дорожек для бега и оздоровления», — написала она в Telegram-канале.

Депутат задалась вопросом, насколько это правильное решение, когда президент страны «хочет создать условия для занятия спортом людям от 7 до 70 лет».

«Давайте не будем действовать вопреки решениям и предложениям, в последнее время доверие к правительству и так угасает после таких опрометчивых решений. Нехорошо быть причиной этого», — отметила Умида Рахмонова.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Покрытие центрального стадиона «Бухара» было обновлено в 2022 году, здесь проходил финал Кубка Узбекистана. Фото: Sports.uz.

Парламентарий напомнила, что анонсированный в 2019 году проект Bukhara City так и не был достроен. По её словам, сначала нужно достроить один «сити». Она предложила построить комплекс в другом историческом месте, чтобы привлечь туристов, поскольку в городе и так есть большой туристический поток.

«Более того, [текущие объекты] были построены с огромными затратами и за эти годы несколько раз проходили реконструкцию. Нужно ли уничтожать столько средств?! Кроме того, статья 38 Градостроительного кодекса гласит, что план населённых пунктов должен быть вынесен на общественное обсуждение. Есть ли результаты обсуждения? Так что вопросов много, а реакции властей нет» — отметила депутат и призвала власти предоставить официальный комментарий.

Реакция жителей





13 января Telegram-канал «Потребитель Бухара плюс» опубликовал видеообращение в адрес президента Шавката Мирзиёев от жителей области, которые выступают против строительства туристического центра.

«Новость, которую мы получили 10 января, подвергла нас в шок. Нам сообщили, что на месте этого красивого и огромного Бухарского спортивного комплекса кто-то хочет построить туристический центр, как в Самарканде. Здесь у нас занимается столько спортсменов. Каждый день приходят 200 детей и занимаются. Около 50 тренеров занимаются с детьми. Сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности сдают нормативы здесь», — рассказал мужчина на видео.

По его словам, спорткомплекс является домашней ареной футбольного клуба «Бухара», который в этом году вышел в Суперлигу Узбекистана. После сноса спорткомплекса фанатам придётся ездить в другие города, чтобы смотреть футбол любимой команды, которая может после этого распасться.

Здесь же занимаются легкоатлеты и паралимпийцы.

Мужчина напомнил, что в Бухаре уже есть туристический городок от цитадели «Арк» до ансамбля «Ляби-хауз».

Он также отметил недавнюю посадку 1500 ценных сортов деревьев в рамках программы «Яшил макон», объявленной президентом.

«Вы хотите лишить нас спорта? Вы ещё говорите „Год здорового образа жизни“, „Все идите на стадионы“… Если вы будете так уничтожать, [создавать] все условия для туристов, а наш народ? А молодёжь?» — сказал мужчина.

Другой житель сообщил, что «нигде в мире не сносят молодые стадионы, а этому стадиону 16 лет».

За чей счёт будут сносить объекты

Интернет-пользователи напоминают, что между зданиям двух хокимиятов были высажены деревья, в том числе за счёт гранта Европейского банка реконструкции и развития в размере 50 тысяч долларов благодаря частной инициативе сотрудницы ЕБРР, уроженки Узбекистана Камолы Махмудовой.

В госбюджете Узбекистана на 2023 год предусмотрено 516,6 млрд сумов (в 2022 году — 500 млрд сумов) на возмещение причинённого физическим и юридическим лицам убытков (в том числе за снос объектов недвижимости) на основании принятых программ, поручений президента и правительства.

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что в бюджете Бухарской области на 2023 год не заложены деньги на компенсацию сносимых объектов, поэтому предположил, что эти средства могут быть выплачены из госбюджета.

В пресс-службе хокимията Бухарской области «Газеты.uz» подтвердили наличие протокола Кабинета министров и проекта туристического центра, но не смогли ответить на дополнительные вопросы.

Редакция также направила вопросы в Enter Engineering и Министерство строительства.

Об Enter Engineering

Компания была создана в 2012 году и предоставляет услуги по проектированию, поставкам, строительству и вводу в эксплуатацию нефтегазовых, промышленных и гражданских объектов различного уровня сложности.

Enter Engineering строил или участвовала в реализации таких проектов, как Самаркандский химический комплекс по выпуску минеральных удобрений, ледовый комплекс Humo Arena, завод по производству синтетического топлива UzGTL, комплекс медно-обогатительной фабрики №3 с полным технологическим циклом производства, новый терминал международного аэропорта Самарканда и другие.

Основным акционером Enter Engineering является Бахтиёр Фазылов. Он же владеет 60% долей в Samarkand Touristic Centre (остальные 40% принадлежат NBU Samarkand Invest), то есть в туристическом центре Самарканда, и рядом других предприятий.