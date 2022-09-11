В Facebook-сообществе «Потребитель.уз» 10 сентября появилось видео, на котором старшеклассников специализированной школы №142 Мирзо-Улугбекского района Ташкента в присутствии сотрудников ОВД отчитывают за длинные волосы. На сопровождающей пост фотографии сотрудник ОВД держит в руках ножницы, из-за чего в интернете предположили, что школьников предлагали постричь прямо в школе.

«На фото и видео чётко видно и слышно, как директор школы совместно с участковым угрожают ученикам, что если они не подстригут волосы [до] 2 см, то они сделают это самостоятельно. И что им всё равно, как это будет выглядеть. До каких пор будет продолжаться этот беспредел?» — спрашивает автор поста, добавляя, что в школе есть «куча других проблем, таких как нехватка учителей».

«Постригут бесплатно, но ужасно. Потому что мы не мастера, — говорит на видео предположительно директор школы. — Стрижём, приходим в нормальном виде… В понедельник, если у вас причёска не будет в нормальном виде, не обижайтесь. Вы меня услышали?»

Обращаясь к учащемуся в голубой рубашке, она также говорит: «У тебя нет формы? Он каждый день… Вчера тоже обманул меня, что забыл на физкультуре, хотя утром пришёл в синей рубашке».

В начале месяца жители столицы также сообщали, что сотрудники ОВД проводят рейды в школах и проверяют содержимое мобильных телефонов школьников (родители и опекуны в таких случаях обычно не уведомляются). ГУВД на это сообщение не реагировало. Подобные сообщения появляются регулярно, несмотря на то, что закон гарантирует право каждого ребёнка на свободу, личную неприкосновенность и тайну корреспонденции.

Реакции официальных органов

В ГУВД Ташкента сообщили, что 10 сентября в 8:30 инспекторы профилактики по делам несовершеннолетних при участии администрации и психологов школы №142 провели профилактическую беседы со школьниками в рамках мероприятий «Давомат» («Посещаемость») и «Тиг» («Остриё»).

«В рамках профилактического мероприятия установлено, что ученик 11-го класса носил с собой канцелярские ножницы без футляра. В соцсетях распространилась фотография, на которой школьникам разъясняют, что нельзя носить холодное оружие, в том числе острые предметы, а канцелярские ножницы можно носить в футляре в сумке для использования на уроках. В ходе профилактической беседы директор школы разъяснила учащимся правила ношения одежды в школе и важность внешнего вида», — говорится в сообщении.

Главное управление народного образования столицы в своём заявлении упрекнуло интернет-пользователей в неверном толковании фотографии и видеозаписи о «беседе на тему этики».

В сообщении говорится, что беседа проводилась после уроков (по данным ГУВД — до уроков) в комнате духовности, на ней присутствовали, кроме сотрудников ОВД, директор школы М. Мараимова, заместитель директора по духовно-просветительской работе В. Хусанова и классные руководители. На встречу были приглашены учащиеся-мальчики старших классов, «не выполняющие требования главы 3 постановления 666 Кабинета министров Узбекистана от 15 августа 2018 года (нарушившие правила этики, порядок поведения в учебном заведении, длина волос которых превышает 2−3 см)».

В дополнение к «агитационно-разъяснительной работе», проведённой директором и инспектором-профилактики-психологом, последний провёл среди учащихся старших классов мероприятие «Остриё». В ходе мероприятия у одного учащегося в сумке были найдены ножницы. Инспектор, демонстрируя их всем учащимся, «всего лишь провёл разъяснительную работу о том, что такие канцелярские ножницы нужно приносить в специально предназначенном для них футляре», говорится в сообщении ГУНО.

«К сожалению, родители отдельных учащихся, неверно истолковав это, разместили фото и видео в социальных сетях», — отмечается в заявлении.

Обращаясь к родителям, ГУНО спросило: «Что плохого в таких мерах, осуществляемых для обеспечения безопасности ваших детей?.. В чём польза неверного толкования таких мероприятий и таким образом формирования негативных мнений об авторитете наставников и педагогов, школе, в которой обучается их ребёнок? Если вы на самом деле беспокоитесь о судьбе своего ребёнка, его будущем, мы были бы рады, если бы вы связались с администрацией школы или классным руководителем вашего сына или дочери».

«Глаз радуется, когда видишь условия, которые наше государство создаёт сегодня для развития сферы. Верно, что в работе по повышению качества и эффективности образования имеются отдельные недостатки. Все как один понимают, что высоких результатов нельзя добиться за год-два. Было бы очень хорошо, если бы и вы, уважаемые родители, были рядом с педагогами и больше переживали о воспитании своих детей вне [школы]», — добавили в ГУНО.

Какой документ регулирует внешний вид школьников

Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся были утверждены постановлением Кабинета министров №666 от 15 августа 2018 года.

В нём говорится, что мальчикам запрещено ношение бороды, пирсинг и татуировки, отращивание длинных волос (более 2−3 см) и их окрашивание в яркие цвета.

Девочкам не разрешается иметь пирсинг и татуировки, окрашивание волос в яркие цвета, яркий макияж, маникюр, отращивание ногтей, ношение больше одной серьги в ухе, ношение колец на пальцах.

В документе также прописаны меры ответственности за нарушение правил, но только касательно ношения формы. Несоблюдение требований рассматривается как нарушение внутреннего распорядка учебного заведения. За это предусмотрены предупреждение учащегося, отметка в дневнике, уведомление родителей и обсуждение на собраниях с участием родителей.

В сентябре 2018 года государственный телеканал «Узбекистан 24» выпустил сюжет с критикой внешнего вида учащихся и учительниц школ Ташкента, подготовленный Международным пресс-клубом. Учитель-дефектолог Рано Макаренко подчеркивала, что высмеивание и показ на телевидении в негативном ключе детей — своеобразная форма насилия, которая подрывает их эмоциональное состояние.

В феврале 2020 года в интернете распространились фотографии, на которых у школьников измеряют линейкой длину волос. Тогда бывший министр народного образования Шерзод Шерматов (ныне глава Мининфокома) отмечал, что ни в одном документе нет поручения линейкой измерять длину волос. Он также советовал с таким же рвением относиться к улучшению качества образования.

В том же месяце требования к одежде и внешнему виду учащихся предлагалось распространить и на частные школы. Против этой инициативы выступило Общенациональное движение «Юксалиш». В организации указали, что введение жёстких требований ко внешнему виду учеников ограничит свободу выбора и самовыражения детей.

«Лишая детей выбора, возможности самовыражения, можно навредить их психике, пробудить ненависть к системе образования в целом. Насколько оправдано правовое регулирование аспектов внешнего вида учащегося?» — задавались авторы заявления.

«На качество образовательных услуг, как правило, влияют такие факторы, как квалификация педагогов и обслуживающего персонала, эффективность образовательных программ, обеспеченность ресурсами и необходимой материально-технической базой. Но как на это может повлиять внешний вид учащегося? Есть ли у разработчиков проекта результаты исследований, факты, подтверждающие необходимость детального прописывания требований к „имиджу“ школьников?» — говорилось в заявлении «Юксалиш».