Советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова 16 апреля рассказала, что у её сына в столичной школе измерили длину носков во время занятий. Кроме того, проверяющие сфотографировали тех, кто пришёл в коротких носках. По её словам, эти действия объяснили борьбой против ЛГБТ.

Шахноза Соатова сообщила, что во время ифтара (вечерний приём пищи во время месяца Рамадан) дома поднялся вопрос о ЛГБТ, так как у ребёнка возникли вопросы.

«В школы вместо занятий проникли темы, излишне напоминающие об ЛГБТ? Мы доводим антипропаганду до уровня абсурда. Закройте уже тему, хотя бы в школах. Я это расцениваю как пропаганду ЛГБТ, чёрный пиар — тоже пиар», — заявила она.

По мнению блогера, в обществе нет представления о «святости образования» в школах.

«У школ много хозяев, каждый должен выполнять свою „дорожную карту“, программу, поэтому они вламываются на занятия, пинком открывая дверь… Каждый раз, когда дети возвращаются из школы и говорят, что на уроке проверяли форму, ругали из-за отсутствия галстука, я жалею о потерянном уроке», — отметила блогер.

Она предложила проводить «мягкую пропаганду», то есть организовать бесплатные кружки и постановки произведений искусства и литературы, отражающие высокие ценности, не вмешиваясь в учебный процесс.

Реакция МНО

Пресс-служба Министерства народного образования в своем комментарии подчеркнула, что не давала таких поручений школам. МНО заявило, что изучает случай, который произошёл в школе №110 Мирабадского района.