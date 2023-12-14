Управление дошкольного и школьного образования Навоийской области прокомментировало видео, опубликованное Kun.uz, на котором учительница отчитывает детей за то, что они пришли на учёбу в кроссовках.

«Вот, уважаемые родители, надевать кроссовки нельзя, завуч сказала. Я ещё с начала года об этом говорила. Если должна быть физкультура (по расписанию — ред.), надо положить обувь в сумку с формой и принести. Что, если кто-нибудь придёт сейчас? Поставьте себя на моё место, придёт проверка, что вы будете делать?», — говорит педагог на записи.

По данным управления, инцидент произошёл в школе №6 города Навои. В ведомстве отметили, что требования к учащимся на территории школы и во вреся урока изложены в «Усовершенствованных правилах этикета общеобразовательных учебных заведений». В них, в частности, указано, что учащиеся должны приходить в учебное заведение в форме, указанной в уставе школы.

«Требования о том, что ученики не могут приходить в школу в кроссовках, [в документе] нет», — говорится в сообщении.

В управлении также добавили, что в общеобразовательных школах Навоийской области не проводятся проверки школьной одежды учащихся. С администрацией и учителями школы №6 проведена разъяснительная беседа.