Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года, сообщило BBC.

Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

«Возвращение Америки начинается прямо сейчас!» — провозгласил Трамп.

Он рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

«Теперь же мы страна, находящаяся в упадке», — продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

Трамп также подверг критике действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.

«Даже буквально сегодня в Польшу прилетела ракета, вероятно, запущенная Россией, — сказал Дональд Трамп. — Люди совершенно разозлены и находятся в смятении. Они очень, очень разгневаны».

Дональд Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто еще не сражался в истории.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент.

Впервые Палата представителей Конгресса США объявила о начале импичмента президента Дональда Трампа в октябре 2019 года из-за его попытки заставить власти Украины начать расследование деятельности Джо Байдена — его потенциального соперника на предстоящих выборах. Трамп тогда признал, что он просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

Во второй раз Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа в январе 2021 года, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» против правительства США за его роль в провокации толпы своих сторонников, взявшей штурмом здание Конгресса, где утверждалось избрание новым президентом Джо Байдена.