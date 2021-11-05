Шухрат Мухамаджанович Садиков указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева освобождён от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Информация об этом в пятницу появилась на сайте Мининфокома. Дата указа не уточняется, но днём ранее об этом написал Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

Шухрат Садиков (1969 г. р.) занимал пост министра с августа 2018 года. До этого — с августа 2017 года — он был руководителем Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте. Ранее — с 2010 года — был заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета министров. В 2006—2008 годах был заместителем генерального директора компании «Узбектелеком», в 2008—2010 годах руководил этой компанией.

Олимжон Умаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худойбердиев в своём Telegram-канале также опубликовал копию постановления правительства, подписанного 4 ноября премьер-министром Абдуллой Ариповым, об освобождении от должности советника премьер-министра — начальника Департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Мухаммаджановича Умарова. Об этом тоже сообщал «Нигох».

Олимжон Умаров (1985 г. р.) был назначен на пост советника главы правительства в мае 2020 года. С июня 2017 он работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Выпускник Национального университета (2007) и южнокорейского Университета Сонгюнгван (2017). В 2006—2012 годах работал на разных должностях в Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM Узбекского агентства связи и информатизации (позже преобразовано в Госкомсвязи, а потом — в Мининфоком). В 2012 году возглавил отдел информационных систем и информационных ресурсов УзАСИ. В 2012—2017 годах руководил Управлением ИКТ министерства.

В обоих случаях причины отставок также не сообщаются. Тот же «Нигох» отмечал, что решение принято после временного ограничения доступа к Telegram и ряду других популярных интернет-платформ, которое имело место 3 ноября.

«Суровость принятых мер свидетельствует о том, что Президент не намерен задерживать на посту ни одного чиновника, нарушающего порядок и дисциплину, а также действующего безответственно и самовольно», — давал свою оценку «Нигох».

Напомним, в этот день государственная инспекция «Узкомназорат» включила несколько интернет-ресурсов в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, как этого требует закон «О персональных данных». В тот же день по поручению президента был уволен начальник инспекции Голибшер Зияев.