Шухрат Мухамаджанович Садиков указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева освобождён от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Информация об этом в пятницу появилась на сайте Мининфокома. Дата указа не уточняется, но днём ранее об этом написал Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.
Шухрат Садиков (1969 г. р.) занимал пост министра с августа 2018 года. До этого — с августа 2017 года — он был руководителем Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте. Ранее — с 2010 года — был заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета министров. В 2006—2008 годах был заместителем генерального директора компании «Узбектелеком», в 2008—2010 годах руководил этой компанией.
Олимжон Умаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
Заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худойбердиев в своём Telegram-канале также опубликовал копию постановления правительства, подписанного 4 ноября премьер-министром Абдуллой Ариповым, об освобождении от должности советника премьер-министра — начальника Департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Мухаммаджановича Умарова. Об этом тоже сообщал «Нигох».
Олимжон Умаров (1985 г. р.) был назначен на пост советника главы правительства в мае 2020 года. С июня 2017 он работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Выпускник Национального университета (2007) и южнокорейского Университета Сонгюнгван (2017). В 2006—2012 годах работал на разных должностях в Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM Узбекского агентства связи и информатизации (позже преобразовано в Госкомсвязи, а потом — в Мининфоком). В 2012 году возглавил отдел информационных систем и информационных ресурсов УзАСИ. В 2012—2017 годах руководил Управлением ИКТ министерства.
В обоих случаях причины отставок также не сообщаются. Тот же «Нигох» отмечал, что решение принято после временного ограничения доступа к Telegram и ряду других популярных интернет-платформ, которое имело место 3 ноября.
«Суровость принятых мер свидетельствует о том, что Президент не намерен задерживать на посту ни одного чиновника, нарушающего порядок и дисциплину, а также действующего безответственно и самовольно», — давал свою оценку «Нигох».
Напомним, в этот день государственная инспекция «Узкомназорат» включила несколько интернет-ресурсов в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, как этого требует закон «О персональных данных». В тот же день по поручению президента был уволен начальник инспекции Голибшер Зияев.
Baland
Хотелось бы знать всю кухню принятия решения о блокировке соц. сетей.
Видимо это решение где-то родилось, обсуждалось. Кто, кем, какие аргументы выдвигались?
Не в первый раз мы получаем под дых и имеем право знать, кто наносит нам эти удары изподтишка. Иначе так и впредь будет.
Специальные службы имеют право контролировать уровень опасности для государства различных публикаций. Занимайтесь, следите, пресекайте. Это ваша работа. Но нам не мешайте жить, общаться, выражать своё мнение о событиях в нашем доме — Свободном, Независимом, Демократическом Узбекистане!
Улугбек
В Век компьютерных технологий, самоуправство и “фанфаронство“ отдельных субъектов должно караться справедливо и по заслугам! Какой же вред и урон нанесён хозяйственной и общественной жизни населения Страны за эти несколько дней отключения руководством “Узкомназорат“ к доступу Telegram, Facebook, Instagram и другим соцсетям!
Gbob Bobo
Видимо они президенту не правильную информацию предоставили ввиде указа, который президент подписал. Думали так лучше будет, а получилось как всегда.