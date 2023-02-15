Шухрат Мухамаджанович Садиков назначен заместителем руководителя секретариата премьер-министра Узбекистана, сообщила пресс-служба правительства.

Шухрат Садиков с августа 2018 года по ноябрь 2021 года занимал пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Он был освобождён от этой должности указом президента Шавката Мирзиёева после временного ограничения доступа к Telegram и ряду других популярных интернет-платформ, включая Facebook, YouTube, «Одноклассники» и другие. Эти сервисы, включённые в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (как этого требует закон «О персональных данных»), были недоступны в стране около трёх часов.

Тогда же должностей лишились начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшер Зияев и советник премьер-министра по вопросам IT Олимжон Умаров.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявлял, что «в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности».

Другие назначения в секретариате Кабмина

Накануне сообщалось о назначении указом президента Абдурашида Абдувохидовича Джурабаева руководителем секретариата премьера. До этого он был заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Равиль Вахабович Абдукадыров, бывший управляющий исполнительного аппарата Кабинета министров, стал советником премьер-министра.

Нусратбек Тойчиев.

Первым заместителем главы секретариата стал Нусратбек Давранкулович Тойчиев, ранее работавший заместителем управляющего аппарата Кабмина по вопросам правовой экспертизы.

Даврон Каландаров.

Ещё одним заместителем руководителя секретариата назначен Даврон Наримович Каландаров, бывший начальник Управления юридического обеспечения Кабмина.