В Узбекистане с 17 октября введены новые ограничения на беспошлинный ввоз бытовой техники и столовой посуды из сопредельных государств наземным и речным способом.

Согласно постановлению правительства от 16 октября, отныне ввозить через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска границы бытовую технику 19 наименований и столовую посуду (список) без оплаты таможенных платежей можно только раз в полгода (с июня действовало ограничение на ввоз раз в месяц).

Беспошлинный ввоз прочих товаров (до 2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса) теперь ограничен одним разом в месяц (ранее — раз в сутки).

Напомним, с февраля действуют предельные нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска — 300 долларов, железнодорожные и речные — 1000 долларов.